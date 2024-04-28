Война в Украине: российское наступление к северу от Донецка

By Euronews

Киев настаивает на немедленном получении от Запада средств ПВО и снарядов

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В субботу Киев подтвердил, что российские войска установили частичный контроль над селом Очеретине, к северо-западу от Авдеевки Донецкой области, на острие последней российской наступательной операции.

В то время как украинские СМИ настаивают на том, что Киев по-прежнему имеет «огневой контроль» над территорией, по которой наступают российские войска, другие источники утверждают, что украинская оборона в этом районе «почти раскололась пополам и рухнула».

Неудача объясняется острой нехваткой артиллерийских снарядов, а также фронтовых средств ПВО, что позволяет российским ВВС действовать гораздо свободнее, чем раньше.

В то время как новый пакет помощи от США находится в пути, существуют опасения, что российские наступательные действия могут поставить под угрозу целостность украинских позиций в Донецкой области.

Еще одним фактором, способствующим этому, является нехватка живой силы, с которой Киев пытается справиться с новым, весьма спорным законом о мобилизации. Ранее газета New York Times утверждала, что закон был принят не без давления со стороны США, которые потребовали от Киева «решить проблемы призыва».

В то же время за прошедшие сутки "авиация ВСУ нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника", сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Также утром появилась информация, что порядка 20 беспилотников были замечены над четырьмя регионами РФ.