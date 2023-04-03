Кетогенная диета вредит экологии – американские учёные

Euronews Green

Науке известно, что около трети выбросов парниковых газов приходится на агропромышленный комплекс, и то, что при производстве говядины выделяется в 10 раз больше газов, чем на птицефабриках. Но что если сравнить режимы питания на предмет их воздействия на окружающую среду?

Учёные из Нового Орлеана сравнили углеродный след шести наиболее распространённых диет, состоящих из широкого спектра продуктов питания.

"Изменение климата, пожалуй, – одна из самых насущных проблем нашего времени, и многие люди заинтересованы в переходе на растительную диету, – утверждает профессор Диего Роуз, руководитель исследования Тулейнского университета. – Веганская диета может помочь уменьшить углеродный след и в целом полезна для здоровья, но наше исследование также показывает, что есть способ улучшить своё здоровье и сократить количество потребляемых калорий, не отказываясь полностью от мяса".

Какая диета оказывает наибольшее воздействие на климат?

Наименьший углеродный след имеет именно веганство (первое место): стандартный набор продуктов в рамках этой системы питания, "ответственен" за образование всего 0,7 кг углекислого газа на 1000 потребляемых калорий.

Опираясь на данные более чем 16 000 взрослых людей, собранные в рамках Национальной программы исследования здоровья и питания, учёные отнесло вегетарианскую (второе место и 1,16 кг CO2) и пескатарианскую или рыбную (третье место и 1,7 кг) диеты в разряд "лучших" с точки зрения планеты после веганства.

Кето-диета (шестое место) – рацион с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов – оказалась наименее экологичной: на 1 000 потребляемых калорий приходится почти 3 кг углекислого газа.

Палеодиета заняла пятую позицию: 2,6 кг углекислого газа на 1000 калорий. Сторонники этого режима питания отказываются от зерновых и бобовых в пользу мяса, орехов и овощей.

"Мы подозревали, что воздействие палеодиеты на климат будет негативным, поскольку она ориентирована на мясо, но раньше никто не сопоставлял все эти популярные режимы питания, исходя из общих критериев", – говорит Роуз.

Остаётся всеядная диета, при которой употребляется как животная, так и растительная пища, и которой придерживаются 86% участников исследования. Как сообщает SciDaily, она находится ближе к концу списка (четвёртое место и 2,2 кг CO2) по экологичности.

Согласно полученным результатам, если треть людей, придерживающихся всеядной диеты, перейдёт к вегетарианству, то в среднем за день это будет равносильно выводу из объёма атмосферных выбросов углекислого газа, произведённого при пробеге в более 500 миллионов километров на пассажирском транспорте.

В рамках всеядных диет в исследовании также отмечается, что когда люди переходят на средиземноморскую диету, в которой предпочтение отдаётся овощам, и DASH-диету, при которой ограничивается употребление мяса, не только снижается углеродный след, но и повышается качество питания. Таким образом, даже не отказываясь от мяса, можно значительно уменьшить воздействие на окружающую среду.

По мнению профессора Роуза, результаты исследования его команды должны заинтересовать политиков.