В США разрешили продавать курятину из пробирки

Вслед за Управлением по санитарному надзору Минсельхоз США счёл, что культивированное мясо безопасно для употребления в пищу.

"Гигантский шаг к более устойчивому будущему" – в США регулирующие органы впервые одобрили производство и продажу мяса курицы, выращенного в лабораторных условиях из клеток живых птиц.

Минсельхоз выдал соответствующее разрешение двум калифорнийским фирмам, лидирующим в этой области. Сторонники идеи считают, что это открывает новую эру производства мяса и в конечном счёте избавит от страданий животных и значительно уменьшит воздействие АПК на окружающую среду.

Компания Upside Foods уже получила первый заказ от мишленовского ресторана в Сан-Франциско. Вскоре мясо из пробирки попадёт и на полки супермаркетов.