Украина "частично приостанавливает" свои обязательства в рамках Европейской конвенции по правам человека и ограничивает некоторые конституционные права в условиях военного положения. Это во многом связано с недавним законом о воинской повинности.

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Украина в воскресенье официально уведомила Совет Европы о том, что "частично приостанавливает" свои обязательства в рамках Европейской конвенции по правам человека. В условиях военного положения в стране частично приостановлено действие нескольких статей Конституции – как это позволяет Европейская конвенция.

Речь идет о неприкосновенности жилища, тайне переписки, невмешательстве в частную жизнь, свободе передвижения, слова и митингов.

Военное положение вступило в силу в Украине в день полномасштабного российского вторжения более двух лет назад, и большая часть ограничений связана с недавно принятым спорным законом о воинской повинности, который содержит, среди прочего, ряд ограничений прав мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет), которые, возможно, уклоняются от мобилизации.

Украина по-прежнему страдает от нехватки солдат и военной техники, и некоторые украинские города решают эти проблемы по-своему: так, в городе Ровно демонтированный советский памятник, мемориал воинам Великой Отечественной войны, будет продан на металлолом, а вырученные средства пойдут на финансирование украинской армии.

Это последний монумент в Ровно, который был демонтирован в соответствии с законом Украины о декоммунизации. Однако каменная часть и лужайка остались: власти города заявляют, что планируют разбить здесь парк и создать памятник украинским воинам