Розовый осьминог против Норвегии

By euronews

Экологи провели акцию протеста на Марсовом поле против оффшорной добычи полезных ископаемых

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На Марсовом поле в Париже активисты Greenpeace надули розового осьминога. Это акция протеста против действий норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стёре, прибывшего на международный саммит "Одна планета - полярная", посвященный ледникам и полюсам.

Экологи осуждают норвежские власти за планы глубоководной добычи полезных ископаемых, фактически скребущей морское дно "подводными бульдозерами" в поисках редких минералов. Цель такой добычи в Норвегии, ставшей пионером в оффшорной деятельности подобного рода, - снизить зависимость европейских стран от Китая в этом вопросе. Greenpeace утверждает, что в результате такой эксплуатации огромные площади океана окажутся совершенно безжизненными.