"Биржа": разбираемся, как сократить количество пищевых отходов и ликвидировать голод в мире

Guy Shone

Почти 2,5 миллиарда человек на планете недоедают, при этом едва ли не пятая часть продуктов питания выбрасывается. Как сократить количество пищевых отходов и достичь поставленной ООН цели искоренить голод к 2030 году?

Мир стремится к достижению углеродной нейтральности. Отели и рестораны возглавляют революцию в области устойчивого питания. Мы встретились с людьми, которые создают проекты, которые изменят гостиничный бизнес.

Спрос на более экологичные продукты питания растет, и все чаще правительства и международные организации призывают нас изменить свой рацион, чтобы помочь планете.

Но как быть с крупными предприятиями, которые потребляют гораздо больше ресурсов, чем отдельные люди?

Устойчивое развитие и ликвидация голода

Организация Объединенных Наций определила ключевые цели в области устойчивого развития. Одна из них - покончить с голодом в мире к 2030 году. ООН призывает компании сыграть свою роль в оказании помощи почти двум с половиной миллиардам человек, у которых еще нет регулярного доступа к нормальному питанию.

По некоторым оценкам, 17% всех продуктов питания, доступных потребителям, просто выбрасывается. Это ошеломляющие 930 миллионов тонн! ООН просит граждан, компании и правительства сотрудничать, чтобы сократить количество отходов и сформировать новую, циркулярную экономику.

Действовать надо быстро, потому что национальные обязательства по выбросам углерода в настоящее время недостаточны для ограничения потепления и достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Шеф-повар и консультант ООН по вопросам пищевых отходов Лейла Фаталла рекомендует хорошенько продумывать свой поход в супермаркет.

_"Перед тем как отправиться в магазин, составьте список на неделю вперед. Мы покупаем продукты в соответствии с перечнем блюд, которые будем готовить следующие 7 дней, поэтому не берем ничего, что к концу недели окажется ненужным._Необходимо подсчитывать, сколько потребляет ваша семья, и готовить соответственно. Если еды больше, чем нужно, можно поделиться ею с другими. Но давайте использовать всё, что у нас есть на кухне. Так мы получим меньше пищевых отходов", - советует Фаталла.

Проект "Зеленый Рамадан" в Катаре

Отель Waldorf Astoria Lusail в Катаре перенимает стратегию устойчивого развития в сфере продуктов питания.

Эмма Бэнкс, которая меняет наше представление о том, как нужно питаться во время путешествий, рассказывает, что сейчас ее организация занимается тем, чтобы сделать более экологичными праздники, во время которых выбрасывается много еды.

"Исследования показывают, что во время Рамадана, да и во время других праздников, количество пищевых отходов может увеличиться примерно на 25-50%, так что это довольно серьезная проблема. Мы решили сделать Рамадан более экологичным. Теперь мы размещаем в отелях сообщения о рациональном использовании продуктов во время утреннего и вечернего приема пищи, чтобы гости задумывались о проблеме отходов", - говорит Бэнкс.

Во время праздников количество пищевых отходов увеличивается примерно на 25-50%. Это довольно серьезная проблема Эмма Бэнкс Waldorf Astoria Lusail

Бэнкс отмечает, что отель работает с местными фермерами, заказывает как можно больше местных продуктов, что - опять же - более экологично, так как сокращается маршрут доставки. Пластик в гостинице используется как можно реже.

"Мы сотрудничаем с компанией Winnow и используем их технологию искусственного интеллекта для контроля пищевых отходов и получения рекомендаций, как их минимизировать", - рассказывает Бэнкс.

Дэвид Джексон изWinnow объясняет, как ИИ решает проблему пищевых отходов.

_"Мы разрабатываем инструменты искусственного интеллекта, чтобы помочь шеф-поварам сделать кухню более эффективной и экологичной, сокращая при этом количество пищевых отходов вдвое._Мы учим машину распознавать продукты, которые выбрасываются, работаем с тысячами шеф-поваров в 67 странах и были рады присоединиться к компании Hilton в рамках проекта "Зеленый Рамадан", - говорит Джексон.

По его словам, разработки компании помогают понять, в каких случаях продукты расходуются впустую, и предлагают варианты необходимых изменений.

"Клиенты могут определить конкретные продукты, конкретные зоны, где нужно внедрять научный подход, который поможет уменьшить количество пищевых отходов и одновременно повысить удовлетворенность посетителей", - поясняет он.

Похоже, что отель Waldorf Astoria в Лусаиле - демонстрация того, что роскошь и устойчивое развитие действительно могут идти рука об руку.

ЕС: "Зеленая неделя"

В ЕС начинается "зеленая неделя". Это дает Европе возможность отметить прогресс, которого мы достигли, и побудить отдельных людей, сообщества и организации к более активным действиям в будущем - для защиты, сохранения и восстановления окружающей среды.

Представителем Еврокомиссии Адальберт Янц напоминает, что "Зеленая неделя" проводится уже около 20 лет.

_"Суть ее в том, чтобы собрать политиков, людей, принимающих решения, со всей Европы в Брюсселе на большой конференции и обсудить, как нам двигаться дальше в экологической сфере в целом._Зеленая сделка ЕС - приоритет для Еврокомиссии. Сейчас у нас есть небольшое окно возможностей, чтобы перейти к более устойчивому миру, который гарантирует нашему благосостоянию более прочную основу, не нанося ущерба природе и климату", - отмечает Янц.

Похоже, что на горизонте - более устойчивое будущее для Европы.

ООН поставила цель ликвидировать голод в мире к 2030 году. Организация призывает всех и каждого сыграть в этом свою роль. Ежегодно около миллиарда тонн вполне пригодной пищи выбрасывается. Задача накормить два с половиной миллиарда человек, которые лишены доступа к нормальному питанию, потребует серьезных изменений в сознании людей.