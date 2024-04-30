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Политика ЕС. Могут ли социальные сети повлиять на евровыборы? Обзор Euronews

Избирательная кампания в ЕС во многом проходит онлайн.
Избирательная кампания в ЕС во многом проходит онлайн. Авторское право AP Photo, File
Авторское право AP Photo, File
By Cynthia Kroet
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

По сравнению с выборами 2019 года аудитория крупнейших в мире соцсетей сильно увеличилась, в то же время законодатели стали активнее регулировать онлайн-платформы и технологии ИИ.

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В июне этого года около 365 миллионов человек смогут напрямую выбирать своих представителей в 720-местном Европарламенте. Среди них немало молодых избирателей, для которых социальные сети являются жизненно важным, а подчас и единственным информационным ресурсом. Четыре страны – Бельгия, Германия, Мальта и Австрия – разрешат голосовать 16-летним, в Греции минимальный – 17 лет.

Пять лет назад, когда проходили предыдущие евровыборы, нормативно-правовая база, касающаяся онлайн-платформ была совершенно иной: правил по борьбе с дезинформацией было меньше, а закона об искусственном интеллекте ещё не существовало. Мы рассмотрим, как за несколько лет в этой сфере изменилось европейское законодательство. 

1. TikTok под прицелом

Цифровые платформы сыграли определённую роль ещё в избирательной кампании 2019 года, но действительно правила игры изменил TikTok. Китайская платформа для обмена видео быстро завоевала популярность и теперь насчитывает более 150 миллионов активных пользователей в месяц по всей Европе. Впрочем, компания Meta всё ещё превосходит этот показатель. В четвёртом квартале прошлого года у Facebook насчитывалось 408 миллионов активных пользователей в месяц. 

В отчёте Научно-исследовательской службы Европарламента говорится, что явка на выборах в 2019 году достигла 50,6%, в основном, благодаря участию молодёжи. Немаловажную роль в этом сыграло использование в предвыборной кампании таких платформ, как Snapchat. На этот раз и TikTok с большим количеством молодых пользователей может повысить интерес к голосованию, несмотря на то, что в последние месяцы платформа столкнулась с рядом проблем. 

Европейская комиссия и Европарламент, обеспокоенные вопросами безопасности,  "настоятельно рекомендовали" законодателям и их помощникам удалить TikTok со своих рабочих устройств. Некоторые политические группы, такие как фракции социал-демократов (S&D) и левых (GUE/NGL), используют приложение в своих кампаниях. В феврале и апреле Комиссия начала проверки в отношении приложения TikTok на предмет соблюдения закона "О цифровых услугах". В первую очередь это касается защиты детей в киберпространстве.

2. Закон об искусственном интеллекте

Европа стала первым континентом, который начал регулировать ИИ: законодатели пытаются ввести строгие правила для систем машинного обучения с высоким уровнем риска и добавляет требования прозрачности для инструментов генеративного ИИ (GenAI), таких как ChatGPT. Ожидается, что закон об ИИ вступит в силу в июне, так что оценить его влияние на грядущую электоральную гонку не получится. 

Закон предусматривает различные меры "защиты" общества: от маркировки изображений, созданных нейросетями без непосредственного участия человека, до полного запрета отдельных видов контента. В частности, строго ограничивается использование индивидуальных, этнических или религиозных характеристик для идентификации людей или распознавания их эмоций. 

Осведомлённость о рисках, связанных с ИИ, возросла. Согласно опросам, избиратели в ЕС всё больше обеспокоены возможностями искусственного интеллекта влиять на демократические процессы, распространять ложную  информацию и дипфейки.

Стремясь устранить эти риски, такие платформы, как Microsoft, Google и Meta, уже обязались предотвращать вмешательство ИИ в выборы в рамках Соглашения об искусственном интеллекте, представленного в феврале прошлого года на Мюнхенской конференции по безопасности. "Поскольку общество осознаёт преимущества технологий ИИ, на нас лежит ответственность за то, чтобы эти инструменты не использовались в качестве оружия на выборах", – заявил при подписании документа президент Microsoft Брэд Смит.

Согласно рекомендациям Комиссии в отношении GenAI, крупные онлайн-платформы, например, должны будут использовать маркеры, чтобы гарантировать пользователям, что информация, связанная с избирательными процессами, является официальной. Компания Meta заявила, что уже добавляет видимые и невидимые водяные знаки на изображения, созданные с помощью её платформы GenAI.

3. Закон и цифровых услугах

Согласно Закону о цифровых услугах (DSA), предложенному Европейской комиссией в 2020 году, онлайн-платформы со среднемесячным количеством пользователей более 45 миллионов человек, включая Facebook и TikTok, обязаны принимать меры по борьбе с дезинформацией и манипулированием на выборах. Правила в отношении этих технологических гигантов начали применяться с августа прошлого года.

Согласно закону, компании должны внедрять инструменты модерации контента, включая возможность оспаривать решения об удалении или ограничении пользовательского контента. От них также требуется обеспечить большую прозрачность в отношении того, как алгоритмы рекомендуют тот или иной контент.

Вице-председатель Еврокомиссии Маргрет Вестагер заявила, что многие предвыборные дебаты будут проходить онлайн, и DSA, по её словам, предоставляет инструменты для совместной работы с цифровыми компания ми. "В ходе избирательных процессов мы можем противостоять онлайн-рискам, например, разного рода мистификациям. Мы можем позволить людям безопасно участвовать в обсуждениях и принимать решения без незаконного вмешательства", – сказала Вестагер.

Чтобы позволить компаниям протестировать новые правила, Комиссия недавно (24 апреля) организовала стресс-тест рекомендаций по выборам.

В исследовании, опубликованном 16 апреля, некоммерческие организации Mozilla и CheckFirst утверждают, что онлайн-платформы не дают достаточной информации о торговле влиянием и коммерческой рекламе в преддверии июньских выборов в ЕС. Группы гражданского общества также сомневаются в отсутствии модераторов контента на некоторых языках ЕС, таких как мальтийский, голландский и эстонский, и, следовательно, в способности платформ действительно предотвращать распространение дезинформации в этих странах. Кроме того, DSA не упоминает о том, как модерируются неофициальные языки ЕС, то есть что будет происходить с публикациями, скажем, на русском или арабском языках на территории ЕС.

4. Что ждёт политическую рекламу?

Ещё одно изменение в законодательстве – ужесточение правил политической рекламы.В феврале прошлого года Европарламент утвердил правила размещения такой рекламы, направленные на ограничение иностранного вмешательства, особенно в Интернете. Согласно документу, спонсоры из третьих стран не смогут оплачивать политическую рекламу в ЕС в течение трёх месяцев до выборов или референдума.

Политическая реклама, основанная на профилировании и использовании данных несовершеннолетних, также будет запрещена. Кроме того, любая политическая реклама должна быть чётко обозначена как таковая и содержать информацию о том, кто и сколько за неё заплатил.

Эти положения по повышению прозрачности политической рекламы были разработаны Еврокомиссией в 2021 году в рамках мер, направленных на защиту честности выборов. Однако НПО, включая Access Now, обеспокоены тем, что правила были приняты слишком поздно. Кроме того, сведения о том, кто платит за рекламу, предоставляются политическими группами только в форме самодекларации.

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"Хотя меры по обеспечению прозрачности, предусмотренные новым законом, как мы надеемся, предотвратят манипуляции с избирателями и защитят личные данные людей от злоупотреблений в ближайшие годы, они не окажут большого влияния на европейские выборы 2024 года, что сделает их упущенной возможностью, хотя и с перспективой на будущее", – говорится в заявлении для прессы.

Со своей стороны, социальные сети TikTok и Meta отчитались о собственных мерах по борьбе с дезинформацией в этом месяце. Например, Meta заявила, что позаботится о том, чтобы рекламодатели, размещающие с её помощью рекламу, связанную с выборами, сообщали, используют ли они искусственный интеллект или поддельные изображения.

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