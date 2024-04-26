Китай - США: разногласия становятся серьёзнее

Визит госсекретаря США в КНР. Блинкен дал понять, что США не потерпят поставок России продукции двойного назначения.

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Потепления в отношениях между Пекином и Вашингтоном после встречи глав внешнеполитических ведомств КНР и США не наметилось.

На пресс-конференции после переговоров госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что выразил китайскому руководству серьезную обеспокоенность в связи с предполагаемыми поставками России оборудования и материалов, используемых для наращивания её оборонно-промышленной базы.

Ранее Генсек НАТО заявил, что Пекин помогает Мосвке развивать военно-промышленный комплекс, в частности, поставляя продукцию двойного назначения. МИД КНР отрицает факт передачи Китаем России технологий и оборудования, применимых в военной области.

"России будет сложно продолжать наступление на Украину без поддержки Китая, - сказал Энтони Блинкен. - Как мы уже не раз говорили Китаю, обеспечение трансатлантической безопасности является ключевым интересом США. В наших сегодняшних дискуссиях я ясно дал понять, что если Китай не решит эту проблему, то это сделаем мы".

Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили также вопросы Тайваня, Южно-Китайского моря, торговли и права человека. После встречи они подчеркнули важность сохранения открытых линий связи, но отметили, что характер разногласий становится всё более серьёзным.

В законопроект США включено 8 млрд долларов на поддержку Тайваня.