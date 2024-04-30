Дебаты кандидатов на пост главы Еврокомиссии: фон дер Ляйен открывает дверь европейским ультраправым

Семеро против фон дер Ляйен. В ходе статусных дебатов кандидаты на пост главы ЕК пытались привлечь на свою сторону избирателей в преддверии июньских выборов. Возможное место для националистов ECR в будущей правящей коалиции – одна из главных тем дискуссии. Фон дер Ляйен не стала ничего исключать.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала чёткий сигнал о том, что она будет готова сотрудничать с ультраправыми партиями, чтобы остаться во главе исполнительной власти ЕС на второй срок.

Выступая на дебатах в Маастрихте, организованных Politico Europe и Studio Europa, она заявила, что готова заключить соглашение с группой Европейских консерваторов и реформистов (ECR) после выборов, которые пройдут 6-9 июня.

Депутатов фракции ECR называют ярыми евроскептиками, ожидается, что их ряды в Европарламенте пополнятся после июньского голосования.

На сцене выступили ещё 7 так называемых Spitzenkandidaten, претендентов на пост главы ЕК:

Николас Шмит (Партия европейских социалистов),

(Партия европейских социалистов), Мари-Агнес Штрак-Циммерманн ("Альянс либералов и демократов за Европу"),

("Альянс либералов и демократов за Европу"), Бас Экхаут (Европейская партия зелёных),

(Европейская партия зелёных), Андерс Вистисен ("Идентичность и демократия"),

("Идентичность и демократия"), Вальтер Байер ("Европейские левые"),

("Европейские левые"), Майлис Россберг ("Европейский свободный альянс"),

("Европейский свободный альянс"), Валерий Гилецкий ("Европейское христианское политическое движение").

У всех из них был шанс продвигать свою повестку, давление на фон дер Ляйен было очень сильным, но не все проявили себя одинаково ярко.

Вот три ключевых момента дебатов.

"Наведите порядок у себя!"

Практически все участники дебатов по очереди атаковали главного представителя ультраправых на сцене – Андерса Вистисена.

Во время тура вопросов, посвященных внешней политике и политике безопасности, Вистисен осудил "мейнстримные" партии за использование войны в Украине в качестве "камуфляжа" для изменения договоров ЕС и "лишения стран ЕС права вето".

Представитель зелёных Бас Экхаут в ответ назвал группу "Идентичность и демократия" (ID) "агентами влияния" России и Китая. Эти обвинения уже вызвали тревогу Европейского парламента и даже стали предметом уголовного расследования в Бельгии и Германии.

"Прежде чем поучать других, наведите порядок у себя!", – заявил Экхаут.

Вистисен попытался отстаивать свою позицию, утверждая, что фракция относится к обвинениям "серьёзно" и, в свою очередь, напомнил фон дер Ляйен скандал с нераскрытой перепиской с главой компании Pfizer в ходе переговоров о заключении мегасделки по закупкам вакцины против COVID-19.

"Если вы посмотрите на предвыборную программу партии "Альтернатива для Германии" (входит в ID), вы увидите, что она перекликается с ложью и пропагандой Кремля, – заявила Урсула фон дер Ляйен. –Так что наведите порядок у себя, прежде чем критиковать нас!"

Напряжённость вокруг Украины и Газы

На вопрос о том, следует ли Украине уступать часть своей территории в обмен на долгосрочное мирное соглашение, представитель Партии европейских левых Вальтер Байер осудил российскую агрессию и заявил, что настало время найти "политическое решение", но не стал вдаваться в подробности.

Затем он переключил разговор на войну между Израилем и ХАМАС, призвав ЕС ввести те же санкции против еврейского государства, что и против России.

Модераторы настаивали на вопросе о территориальных уступках, но получили лишь расплывчатый ответ: "Не понимаю, как кто-то может отстаивать идею о том, что мы должны продолжать эту войну. До какого времени? Пока не будет убит последний украинский солдат?"

"Мне уже надоело это слышать, – ответила фон дер Ляйен, вспомнив свою поездку в Бучу. – Если вы хотите, чтобы война закончилась, Путину просто нужно прекратить боевые действия. Тогда война закончится!"

Что касается войны на Ближнем Востоке, действующий председатель ЕК поддержала официальную позицию блока, заявив, что Израиль имеет право защищать себя "в рамках гуманитарного и международного права", и призвала к прекращению огня, освобождению заложников, увеличению гуманитарной помощи палестинцам и поиску решения о создании двух государств.

Экхаут спросил её, станет ли вторжение в Рафах, которое обещал осуществить премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, "красной линией" для Брюсселя.

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"Я никогда не очерчиваю красные линии, но думаю, что вторжение ЦАХАЛ в Рафах было бы совершенно неприемлемым", – заявила фон дер Ляйен.

"И что это значит?", – спросил её оппонент.

"Мы встретимся с государствами-членами и примем меры", – коротко ответила она.

Фон дер Ляйен протягивают руку соратниками Мелони?

На дебатах не была представлена фракция "Европейских консерваторов и реформистов" (ECR), но об этой ультраправой силе было много разговоров.

Хотя фон дер Ляйен исключила возможность заключения пакта с наиболее радикальной ультраправой фракцией "Идентичность и демократия", в которую входит партия Марин Ле Пен, она была более двусмысленна, когда речь зашла о сотрудничестве с группой ECR, которую поддерживает премьер-министр Италии Джорджа Мелони, с которой, по словам обозревателей, у фон дер Ляйен сложились "хорошие рабочие отношения".

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Коалиция евроскептиками ECR (они нередко критикуют Брюссель) и традиционных правых – Европейской народной партии фон дер Ляйен – может означать значительный сдвиг вправо в политике ЕС по таким темам, как иммиграция, климатическое законодательство, права женщин и оборона.

Как пишет Politico Europe, эта "предвыборная авантюра сопряжена с большим риском": подобная сделка может разрушить традиционное большинство лево- и правоцентристов, которое управляет институтами ЕС.

Экхаут прямо спросил фон дер Ляйен, будет ли она работать во время потенциального второго срока с ECR – в эту группу, помимо "Братьев Италии", входят "Право и справедливость" (Польша), Vox (Испания), Новый фламандский альянс (Бельгия), Гражданская демократическая партия (Чехия), "Шведские демократы" и "Истинные финны". Недавно к ECR присоединилась французская партия "Реконкиста" Эрика Земмура.

Сотрудничество с ECR "во многом зависит от состава парламента и от того, кто в какую группу войдёт", – заявила фон дер Ляйен.

Ответ председателя удивил представителя левоцентристов Шмита. "Это немного странно, потому что ценности и права нельзя разделять в соответствии с политическими договорённостями. Либо вы готовы договариваться с ультраправыми, потому что вам это нужно, либо вы говорите, что никакое соглашение невозможно, потому что они силы не уважает фундаментальные права, за которые боролась Комиссия", – сказал он.

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"Мы боролись за права ЛГБТ, мы боролись за равенство, свободу СМИ, и я вижу, что в некоторых странах, где у власти находятся крайне правые, кстати, ECR, они уже отменяют ваши права", – подытожил Шмит.

Мы не будем голосовать за программу, которая была согласована с ECR. Николя Шмит основной кандидат от социалистов.

Из Маастрихта передаёт корреспондент Euronews Шона Мюррей: "Сегодняшние дебаты были достаточно жаркими, особенно по некоторым вопросам, касающимся общей внешней и оборонной политики, финансирования Украины, позиции ЕС относительно большого числа погибших среди мирного населения в Газе, борьбы с антисемитизмом по всей Европе, а также экологии, защиты "зелёной сделки" и поисков ответов на требования недовольных фермеров. Несомненно, эти вопросы будут обсуждаться снова и снова в течение следующих нескольких недель".

Следующие дебаты кандидатов состоятся 23 мая в Брюсселе.