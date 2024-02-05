Звёзды на бизнес-джетах уповают на компенсацию выбросов углекислого газа, но работает ли это?

Тейлор Свифт, Ким Кардашьян и другие гастролирующие знаменитости сметают всё на рынке климатических оффсетов или квот на выброс парниковых газов. Получится ли таким образом "купить" углеродную нейтральность или это лишь пыль в глаза?

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В то время как многие знаменитости продвигают "зелёную" повестку, других критикуют за экологическую расточительность и тонны выбросов CO₂ при полётах на частных самолётах.

Уже много лет подряд мировые звезды возглавляют списки "загрязнителей", идя вровень с нефтяными магнатами и другими олигархами.

Теперь же некоторые их них рекламируют способ, как ограничить вред, наносимый окружающей среде (и сохранить свою репутацию): они покупают квоты на эмиссии парниковых газов, чтобы компенсировать свои выбросы.

Правильное решение или ещё один пример "зелёного камуфляжа"?

Как знаменитости компенсируют свои выбросы?

Непропорционально большая доля выбросов углекислого газа приходится на нескольких самых богатых людей планеты. Так, исследование Института политических исследований (IPS) показывает, что в США около 50% выбросов, связанных с авиацией, приходится на 1% "загрязнителей".

Частные самолеты – излюбленный вид транспорта богатых и знаменитых. MIKE MCCLEARY/AP

Помимо анонимных бизнес-магнатов и представителей хедж-фондов в эту группу входят поп-иконы, а в 2022 году общий "углеродный" список возглавила сотрясающая стадионы певица Тейлор Свифт, которая уже заработала миллиард долларов благодаря масштабному туру Eras.

По данным маркетинговой компании Yard, занимающейся вопросами устойчивого развития, только в 2022 году она выбросила в атмосферу 8 300 метрических тонн (в 1 184 раза больше, чем средний углеродный след человека) – это утверждение было оспорено представителем американской исполнительницы. Хотя в 2023 году выбросы Тейлор Свифт, как сообщается, сократились, некоторые источники всё же включили её в список самых активных пользователей частных самолётов.

Но Тейлор Свифт не одинока.

Согласно исследованию, проведённому британским изданием The Guardian, 200 знаменитостей и магнатов произвели примерно 415 518 тонн CO₂ в результате 44 739 поездок на частных самолётах только в прошлом году – это эквивалентно средним годовым выбросам примерно 40 000 британцев.

В антирейтинге много звёздных имён – от основателя Tesla Илона Маска до ветеранов британской рок-музыки The Rolling Stones.

Кайли Дженнер и её сестра Ким проводят много времени на борту частных самолётов. Evan Agostini/AP

"На Земле становится всё жарче. Уровень моря повышается, ледяной покров сокращается", – заявила суперзвезда реалити-шоу Ким Кардашьян в недавней рекламной кампании своей новой линии нижнего белья. Но если судить по их транспортным привычкам, то она и её сводная сестра Кайли Дженнер нагревают планету, поскольку они обе в числе самых крупных пользователей частных самолётов.

В наше время, когда "неприличный" углеродный след вполне обоснованно считается пятном на репутации публичной персоны, голливудские звёзды предпринимают действия в защиту климата и дают об этом знать широкой публике.

Бесконечные перелёты Тейлор Свифт на частном самолёте стали предметом особенно пристального внимания. В ответ на это её представитель заявил, что певица "приобрела более чем вдвое больше карбоновых офсетов, чем требуется для компенсации всех гастрольных поездок".

Основатель Amazon Джефф Безос на вечеринке Vanity Fair Oscar Party, март 2023 года. Evan Agostini/Invision/AP

Технологический гигант Билл Гейтс и основатель Amazon Джефф Безос тоже ссылались на компенсацию выбросов углекислого газа, когда в 2021 году их критиковали за пышную вечеринку по случаю дня рождения на суперяхте, на которую гости добирались на вертолётах.

А в 2019 году Элтон Джон заявил, что компенсировал поездку Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских, чтобы "поддержать их приверженность защите окружающей среды".

Британская группа Coldplay, попытались решить проблему в корне, радикально сократив свой след. Их шоу "Музыка сфер" в 2023 году позволило сократить выбросы углекислого газа на 47%, но, похоже, сейчас более стандартной практикой является компенсация.

Певец Крис Мартин из британской группы Coldplay выступает на стадионе Parken в Копенгагене, июль 2023 года. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AP

От возобновляемых источников энергии до лесовосстановления: компенсация ущерба через офсеты

Возможно, Тейлор Свифт и помогла привлечь внимание к компенсации выбросов углерода, но эта практика существует уже несколько десятилетий. Фактически её история началась в 1989 году, когда в Гватемале была запущена первая программа по восстановлению лесов.

Традиционно офсеттинг предполагает покупку углеродных единиц или квот, сертифицированных компетентных органом (государственным или независимым), для финансирования различных инициатив по сокращению выбросов CO₂ в атмосферу.

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К ним относятся инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, гидро- и ветроэнергетика, лесовосстановление и охрана природы, а также проекты, направленные на помощь бедным сообществам в сокращении выбросов, например, обеспечение чистой водой семей в Эфиопии.

Вы, вероятно, и сами с этим сталкивались: например, авиакомпании часто предоставляют частным лицам возможность компенсировать воздействие своего путешествия на экологию, приобретя такие карбоновые сертификаты (хотя, как сообщается, только 1-3 % пассажиров пользуются этим предложением).

Различные предприятия предлагают собственные формы углеродных компенсаций. Инсеттинг подразумевает создание компанией углеродного проекта для компенсации только собственных выбросов.

Саженец на берегу реки в Жаке, в отдаленной провинции Дарьен на юго-востоке Панамы. Arnulfo Franco/AP

По мере того как смертоносные последствия изменения климата становятся всё более очевидными, компенсация выбросов углерода превратилась в прибыльный бизнес, который в 2022 году оценивается в 306,9 миллиарда евро. Рынок продолжает расти и, по оценкам, к 2028 году достигнет более 1,4 триллиона евро.

ЕС стал лидером в сфере офсеттинга благодаря своей системе торговли квотами на выбросы (ETS).

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Офсеттинг: "зелёный камуфляж" или решение проблемы?

Так является ли компенсация выбросов углекислого газа выходом из сложившейся ситуации? Большинство учёных-климатологов, похоже, не очень в этом уверены.

Главная проблема заключается в том, что, несмотря на потенциальную выгоду от многих методов, используемых при компенсации выбросов углерода, они в конечном итоге не затрагивают саму суть проблемы.

Например, лесовосстановление может быть полезным, но нет никакой гарантии, что посаженные деревья не вырубят.

Кроме того, сложно оценить, какие объёмы CO₂ будут выведены из атмосферы в рамках той или иной инициативы, что, по мнению WWF, делает компенсацию самым "крайним средством".

"Трудно доказать, что офсеты действительно работают, – заявил Euronews Green доктор Джеймс Кинг, климатолог из Шеффилдского университета, – Регулирование везде разное, и наука показывает, что важнее не допустить или сократить выбросы, чем потом пытаться их компенсировать".

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Евросоюз уже принял меры, чтобы помешать компаниям, занимающимся "зелёным камуфляжем", завоевать расположение общественности. В прошлом году Европарламент проголосовал за то, чтобы запретить компаниям называть себя "углеродно-нейтральными" только за счёт офсетов.

Доказательства становятся всё более очевидными: лучший способ борьбы с изменением климата – это сокращение выбросов в первую очередь. Знаменитости, конечно, не несут полной ответственности за такую структурную проблему, как изменение климата, и их попытки компенсировать свои выбросы – это, по крайней мере, шаг в правильном направлении.

Но, возможно, они должны продвигать среди миллионов своих фанатов новый образ жизни с меньшим количеством выбросов, а не сначала загрязнять окружающую среду, а потом пытаться откупиться.