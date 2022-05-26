Овечья шерсть как удобрение

Овечью шерсть в качестве удобрения решили использовать нидерландские фермеры. Овец там разводят на молоко и мясо, а с некоторых пор используют ещё и как экологичные газонокосилки. Шерсть у местных пород грубая, и изделия из неё давно не пользуются популярностью. Но стричь животных всё равно нужно (а не то будет как с бараном Крисом), и фермерам приходится доплачивать за вывоз и утилизацию шерсти.

Плохую шерсть фермеры издревле закапывали в землю — и замечали, что рассада на таких участках растёт чуть лучше.

Дирк Ян ван Дальфсен, фермер:

"В ней много полезных веществ: азот, фосфаты, калий. Она также очень хорошо удерживает воду в почве".

Каждая овечка в течение зимы наращивает около 30 кг шерсти. Тюки загружают в машину, которая перерабатывает шерсть в гранулы. Они разлагаются дольше, чем многие другие виды удобрений, и потому дольше питают растения; а кроме того, гранулы со временем разбухают и тем немного разрыхляют почву.