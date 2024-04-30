Польша: 20 лет в Евросоюзе

By Euronews

Польша готовится отметить двадцатилетие вступления в Евросоюз. Большинство молодых поляков не мыслят себя вне ЕС, но есть и евроскептики.

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Первого мая исполняется двадцать лет со дня вступления Польши в Евросоюз. За это время выросло целое поколение людей, которые уже не помнят свою страну за пределами сообщества. Надя вместе с другими активистами борется за доступ женщин к абортам на общеевропейском уровне. Это кажется проще, чем изменить закон об абортах в Польше.

Надя Полисякевич, "Инициатива Восток":"Мы можем показать этим мужчинам в парламенте, всем этим бумерам, что мы не зависим от них, не зависим от того, разрешат они нам делать аборты или нет, потому что эти аборты все равно делаются. А также мы можем пойти несколько выше. Мы можем обратиться в Европейский союз и продолжить бороться на европейском уровне за то, чтобы аборты были доступны всем гражданам ЕС".

Европа, как когда-то Соединенные Штаты, стала ориентиром для молодежи, но более комфортным, по словам многих, местом для жизни.

Майя Розницка, старшеклассница:"Раньше я планировала отправиться в Соединенные Штаты. Но, если сравнивать возможности там и жизнь в европейских странах... В США, например, не каждый может позволить себе высшее образование. Людям приходится брать кредиты, тогда как здесь (в Европе) каждый, кто закончил бакалавриат, может получить любое образование в любом возрасте".

Впрочем, и среди молодых поляков есть евроскептики. Среди них представитель ультраправой организации "Всепольская молодежь".

Мацек Корнелюк, "Всепольская молодежь":"Как суверенная страна, мы должны иметь право самим решать свои дела, будь то внешняя политика или образование. Это настолько важные темы, настолько значимые сферы в жизни и функционировании страны, что мы должны обладать определенным суверенитетом и не давать ЕС или любой другой международной организации право решать за нас, как все должно быть сделано".

Магдалена Ходовник, Euronews:"68% молодых поляков приняли участие в парламентских выборах в октябре прошлого года. Повторится ли подобная явка на европейских выборах - большой вопрос, поскольку европейские кампании пока не очень хорошо освещаются в Польше".