Агролесоводство: с заботой о биоразнообразии

Агролесоводство, то есть совместное возделывание сельскохозяйственных культур и деревьев на одной площади, уходит корнями в древность. Недавно ООН признала эту практику важной аграрной инновацией XXI века, её активно внедряют в Евросоюзе. Многие польские фермеры уже перешли к созданию агролесоводческих систем.

"Агролесоводство помогает противостоять глобальному потеплению и повышает устойчивость урожая к изменению климата. Речь также идёт о поглощении парниковых газов. Благодаря парковым насаждениям, мы снижаем воздействие ветра, защищаем почву от излишнего солнечного света и укрепляем биоразнообразие. Улучшается структура почвенного покрова, поэтому вода хорошо впитывается," – говорит Марцин Вуйцик, эксперт по агролесоводству.

Широко распространено мнение о том, что снижение пахотной площади за счёт посадок деревьев неминуемо обернётся падением производства. Но не все фермеры с этим согласны. Анджей Маджерский сочетает разведение крупного рогатого скота и выращивание фруктов.

Молодые яблони на животноводческой ферме. euronews

"Во-первых, мы создаём для животных более комфортные условия, в жаркое время года им есть где укрыться от солнца. В саду много травы, но косить её не нужно! Всё прекрасно взаимодействует – коровы производят удобрения, у них есть корм во фруктовом саду, яблони лучше растут, а у нас есть дополнительный доход," – говорит фермер.

ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА

В государственном агентстве лесного хозяйства (Lasy Państwowe) также поддерживают инициативу агролесоводства, предлагая помощь тем фермерам, которые хотели бы испытать новый метод производства.

Рафал Зубкович, сотрудник пресс-службы ведомства: "Мы выдаём саженцы и молодые деревья всем, кто намерен развивать агролесоводческие системы. Такие насаждения и аллеи станут опорой биоразнообразия – целого комплекса живой природы. Они будут способствовать появлению новых видов насекомых и птиц".

Магдалена Ходовник, Euronews: "Агролесоводство требует времени и усилий, преимущества этого подхода в земледелии будут ощущаться не сразу. Тем не менее, эксперты надеются, что фермерское сообщество пойдёт навстречу важным экологической инновациям".