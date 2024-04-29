"Это было ожидаемо": политолог о решении Санчеса не уходить в отставку

"Ни у него, ни у его партии, ни у его партнеров по парламенту не было особых стимулов уходить в отставку": политолог Диего Байон разбирает решение Санчеса остаться на посту премьера.

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После пяти дней размышлений, которые держали в напряжении всю страну, премьер-министр Педро Санчес в понедельник заявил, что остается.

Педро Санчес: "Я решил продолжить работать еще с большим усердием во главе испанского правительства".

Санчес сделал такое заявление на волне мощной и активной поддержки пяти последних дней - на улицах и со стороны входящих в правящую коалицию партий.

Диего Байон, Harmon Consulting:

"На самом деле, это было ожидаемо. Ни у него, ни у его партии, ни у его партнеров по парламенту не было особых стимулов уходить в отставку, если не считать личные проблемы".

Санчес объявил о возможности отставки после того, как судья возбудил дело против его жены Бегоньи Гомес по обвинению в торговле влиянием. Сам премьер называет эти обвинения клеветнической кампанией, организованной правыми. Но многие задаются вопросом, нужно ли тогда было ради этого держать страну в напряжении пять дней, чтобы, в итоге, остаться на своем посту?

Диего Байон, Harmon Consulting:

"Я думаю, мы все ждали, что, если он решит остаться у руля, то поднимет вопрос о доверии, чтобы усилить свою парламентскую поддержку, или объявит о ряде мер по демократическому возрождению, которые могли бы положить конец ситуации, которую он сам же осуждает".

Однако, прежде всего, ему удалось мобилизовать свой электорат в преддверии европейских выборов, на которых консервативная Народная партия будет бороться за консолидацию своего преимущества над социалистами.

Диего Байон, Harmon Consulting:

"Он смог сместить фокус обсуждения. Уже поутихли разговоры о продолжающихся судебных расследованиях, которые затрагивают и его партию, и его жену. Помимо смены нарратива, это позволяет, учитывая логику (противостояния) двух альянсов (социалистов и консерваторов), необходимость остановить ультраправых и поставить стену перед Народной партией и Vox, объединить свой электорат перед грядущими выборами".

Остается также дождаться, продолжит ли судья расследование предполагаемой коррупции жены премьер-министра или, как предполагают большинство экспертов, дело будет в итоге закрыто.

Хайме Веласкес, Euronews:

"Но намеренно или нет, угроза Педро Санчеса уйти в отставку вызвала растерянность у его оппонентов и перевернула результаты опросов с ног на голову. По данным CIS, после заявления Санчеса о паузе, Соцпартия сейчас на десять пунктов опережает Народную партию".