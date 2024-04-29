МУС рассматривает возможность выдачи ордера на арест Нетаньяху – СМИ

By Euronews и AP, EBU

Международный уголовный суд расследует действия Израиля на Западном Берегу Иордана и в секторе Газа. По сообщениям СМИ, в израильском правительстве опасаются, что МУС может выдать ордер на арест премьера Биньямина Нетаньяху.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обеспокоен перспективой выдачи на его имя ордера на арест Международным уголовным судом в Гааге из-за действий в секторе Газа. Об этом сообщают региональные СМИ. По данным ряда источников, Нетаньяху предпринимает усилия с тем, чтобы предотвратить такое развитие событий.

На этом фоне в Израиле проходят массовые демонстрации. Их участники требуют от властей более активных действий для освобождения заложников все еще удерживаемых в Газе группировкой ХАМАС.

Накануне президент США Джо Байден и Биньямин Нетаньяху обсудили ход переговоров по заключению соглашения о возвращении заложников. Ответ ХАМАС ожидается в ближайшее время. Стороны также затронули вопрос, касающийся возможной наземной операции ЦАХАЛ в Рафахе, который Израиль считает последним бастионом ХАМАС.

В понедельник, палестинская сторона заявила, что врезультате удара ЦАХАЛ по этому городу погибли по меньшей мере 22 человека.

Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал не допустить операции в Рафахе.

Махмуд Аббас, глава палестинской администрации:"Достаточно лишь небольшого удара, чтобы заставить всех покинуть Палестину. И тогда мы станем свидетелями величайшей катастрофы в истории палестинского народа. Мы призываем Израиль прекратить нападение".

В Рафахе сейчас находится более половины жителей сектора Газа. Многие страдают от острого недоедания. Официальный представитель ЦАХАЛ сделал заявление для иностранных СМИ по поводу гуманитарной помощи для Газы.

Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛ:"За последние несколько недель объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу, значительно увеличился. В ближайшие дни объем помощи, поступающей в Газу, продолжит увеличиваться еще больше".

Увеличение объема помощи сектору Газа является хорошим знаком, отмечают во Всемирной продовольственной программе ООН. Вместе с тем эксперты подчеркивают, что пока слишком рано говорить о том, удалось ли предотвратить риск голода.