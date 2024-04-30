Число жертв российского удара по Одессе возросло до пяти

By Euronews и AP

По последним данным, пять человек погибли в Одессе в результате российского ракетного удара. Во вторник в регионе объявлен день траура.

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Число жертв российского ракетного удара по Одессе увеличилось до 5, один из 32-х раненых скончался. В больницах остаются ещё 23 человека, 4 из них в тяжёлом состоянии, 4 - в крайне тяжелом, в том числе четырёхлетняя девочка.

Повреждено одно из самых узнаваемых зданий в Одессе – "замок Гарри Поттера" в готическом стиле или "замок Кивалова", где расположен один из корпусов юридической академии. Среди пострадавших – сам Сергей Кивалов, ректор учебного заведения, в прошлом нардеп, сторонник Виктора Януковича, соавтор отменённого закона, наделявшего русский язык статусом регионального.

Удар пришёлся по популярной прогулочной зоне. По предварительным данным, была использована баллистическая ракета с кассетным боеприпасом.

Дмитрий Плетенчук, представитель Сил обороны Юга:

"В настоящее время проверяется тип ракеты, для этого специалисты-криминалисты проводят соответствующие экспертизы. Все службы, в том числе и ГСЧС, сейчас работают над ликвидацией последствий ракетного удара - очередного военного преступления".

Это предварительно "Искандер" и предварительно - кассета. Дмитрий Плетенчук начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга

В понедельник в Киеве генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса не смогли своевременно выполнить то, что обещали Украине, и это позволило России воспользоваться преимуществами на поле боя.

Владимир Зеленский, Президент Украины:

"Сегодня мы много говорили о скорости в наших переговорах с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Своевременная доставка оружия нашим воинам, своевременные и достаточные решения по противовоздушной обороне Украины - это то, что нам нужно сейчас для защиты жизней".

По словам главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, ситуация на линии фронта ухудшилась, его войска отошли с некоторых позиций в Донецкой области.

Тем временем в Женеве на заседании Международного совещания по разминированию были изложены проблемы, с которыми сталкиваются гражданские лица в условиях конфликта или в постконфликтных ситуациях.

Пол Хеслоп, руководящий противоминной деятельностью Программы развития ООН в Украине, рассказал о травмах, которые получают мирные жители.

"В Украине из-за характера и интенсивности конфликта мы часто видим ампутацию двух, трех или даже всех четырех конечностей, и многим из раненых от 20 до 30 лет".

Украинская территория, загрязнённая минами, раньше обеспечивала продовольствием 80 млн человек во всем мире. По данным ООН, около 60 млн человек в 60 странах живут изо дня в день, не зная, наступят ли они на мину или неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после конфликта.