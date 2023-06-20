Ядовитая пыль и выжженная земля: экстремальные погодные условия в Литве

"Мы надеемся, что это станет «холодным душем» для людей", — так говорят экологи об аномальной засухе, охватившей Литву.

Плотным слоем пыли покрыты улицы Вильнюса, а земля в некоторых частях страны превратилась в пепелище. Трава, листва выжженные, жёлто-коричневые.

Это вызывает беспокойство как учёных, так и местных жителей.

Национальная ассоциация фермеров прогнозирует потерю до трети урожая. А до конца лета ещё далеко.

Впереди, возможно, ещё много месяцев невыносимой жары. На прошлой неделе власти запретили посещение некоторых лесов из-за высокой пожарной опасности.

"Это ненормально"

Отсутствие осадков или их чрезвычайно малое количество - один из аспектов этой комплексной экологической проблемы.

По словам Гитиса Валайки из местной Гидрометеорологической службы, с апреля дождь шёл всего несколько раз, с мая - его не было вовсе.

Среднее количество осадков в этом месяце обычно составляет 53 мм. В этом году выпало всего 16 мм (в некоторых местах - менее 10 мм).

Хуже всего дела с погодой обстоят в западной Литве, в районах наиболее развитого земледелия и животноводства. Там засуха наблюдается вот уже два месяца.

Как утверждает Габия Тамулайтите, эксперт Балтийского экологического форума, системы орошения на местных фермерских угодьях отсутствуют за редким исключением, поскольку до недавнего времени в них просто не было необходимости.

Ожидается, что потери урожая приведут к значительному росту цен на продовольствие. Они останутся высокими в течение всей зимы. Это неизбежно приведёт к возникновению проблем социального плана, добавляют аналитики.

Уровень инфляции в Литве и без того один из самых высоких в Европе: в ноябре прошлого года цены на продукты питания выросли на 36% в годовом исчислении. Правда, далее последовало их небольшое снижение.

Проблема загрязнения

В некоторых районох, как например, в столичном земля настолько сухая, что "в воздухе стоит столбом пыль, загрязнённая «углеродными частицами» и «микропластиком»", - рассказывает Габия Тамулайтите.

"Это очень вредно для здоровья, для лёгких и прочих органов", — отмечает она.

Весенняя погода в Литве была аномальной и по другим показателям. Часто случались заморозки, поясняет Гитис Валайка. А ещё май стал одним из самых солнечных месяцев в истории наблюдений: солнце светило на 60 часов больше, чем обычно.

В сочетании с засухой это имеет "разрушительные последствия" для некоторых видов животных и растений, так как в таких условиях невозможно расти и размножаться. "Многие виды попросту не могут приспособиться. Им становится всё труднее выживать", — объясняет Тамулайтите.

За экстремальными погодными условиями кроются проблемы глобального характера.

"Двадцать лет назад в Литве заговорили об изменении климата", — говорит Тамулайтите. "Никто не ожидал столь серьёзных последствий, о них говорили как о теоретически возможных".

"Отныне это наша жизненная реальность"

Однако не все согласны с этим.

"Сегодня стало общепринятым винить во всём изменение климата, но отдельные погодные явления не обязательно вызваны этим явлением", — считает Валайка, уточняя, что нынешнюю засуху небывалой не назовёшь.

В подтверждение наш собеседник привёл данные о том, что летом 1994 года была зафиксирована рекордно высокая температура +37,5 градусов, а дождей не было в течение ещё более длительного периода.

В том году было потеряно больше половины урожая - серьёзный удар для страны, которая только что обрела независимость от СССР и переживала экономический кризис.

"Тревожный сигнал"

Тем не менее, другие факторы делают Литву более "засухоустойчивой", чем другие страны ЕС.

Валайка говорит, что это одна из немногих стран в мире, которая получает пресную воду исключительно из подземных источников, и в настоящее время эксплуатируется менее половины из них.

Здесь есть много озёр и рек при относительно малом числе производственных предприятий, потребляющих большие объёмы водных ресурсов.

"Проблемы нехватки воды нет", — говорит Валайка Euronews, хотя и признаёт, что ситуация может измениться, если засухи станут более частыми.

"Эти крайности показывают нам, что происходит изменение климата в действительности, и нормальные климатические условия наблюдаются реже" Гитис Валайка Гидрометеорологическая служба Литвы

Так или иначе, климат в Литве меняется быстро, как и повсюду мире.

"Лето становится всё засушливее, зимы теплее и бесснежнее, чаще случается жара, - поясняет эксперт. "Эти крайности показывают нам, что происходит изменение климата в действительности, и нормальные климатические условия наблюдаются реже".

По данным Исследовательской службы Европарламента, меры, которые принимает Литва при поддержке ЕС, приносят свои плоды, поскольку в период с 2005 по 2021 годы вредные выбросы сократились на 10%.

Но Валайка утверждает, что власти действуют недостаточно быстро и что необходимы частные инициативы.

“Люди довольно упрямы", - говорит он Euronews - "Они не желают слышать неприятную правду, потому что не хотят менять свой образ жизни и действительно что-то делать. Я очень надеюсь, что эта засуха станет для них холодным душем”.