Комары-переносчики болезней распространяются по Европе: как нам себя защитить?

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В связи с глобальным потеплением комары перебираются на север.

Ученые уже много лет отслеживают распространение этого надоедливого насекомого, переносящего болезни, по Европе, но последствия для здоровья человека до сих пор не ясны.

Британские исследователи приступают к реализации крупного проекта в Шотландии по оценке риска заболеваний, переносимых комарами, при нынешнем и будущем сценариях изменения климата.

"Важность изучения комаров-переносчиков и патогенов в мире, где климат меняется, трудно переоценить", - говорит Хизер Фергюсон, профессор экологии инфекционных заболеваний Университета Глазго.

Вместе с Агентством по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) и Центром экологии и гидрологии Великобритании (UKCEH) университет получил грант в размере 1,25 млн фунтов стерлингов (1,41 млн евро) на проведение исследований в течение 3 лет.

В рамках проекта будет также проводиться скрининг перелетных птиц на предмет выявления новых зоонозных патогенов - болезней, передающихся от животных человеку, таких как вирус Западного Нила.

Азиатские тигровые комары распространяются в условиях более высоких температур

Азиатские тигровые комары являются известными переносчиками серьезных заболеваний, включая лихорадку денге, а также вирусы чикунгунья, Западного Нила и Зика.

Из-за изменения климата этот инвазивный вид процветает в странах Средиземноморья. Ожидается, что в ближайшие десятилетия они распространятся по всей Англии и Уэльсу.

Не стоит забывать, что комары - самые смертоносные существа в мире, убивающие миллион человек в год из-за болезней, которые они переносят.

За последние 50 лет заболеваемость денге в мире выросла в 30 раз. Сорок процентов населения планеты, а это около 3 миллиардов человек, живут в районах с риском заболевания денге.

Как определить тигрового комара

Родом из Юго-Восточной Азии, азиатский тигровый комар, известный как Aedes albopictus, - черный с серебристо-белыми отметинами, он меньше обычного домашнего комара - от 2 до 10 миллиметров в длину.

Это делает его более бесшумным - и коварным. В отличие от многих других видов комаров, азиатский тигровый комар обычно кусает в дневное время.

Если вы не уверены, что комар, которого вы только что прихлопнули, является азиатским тигровым, вы можете сфотографировать его и загрузить снимок на Mosquito Alert - приложение для отслеживания, которое сейчас доступно в большинстве европейских стран.

Таким образом, граждане помогают составить карту распространения комаров по всему миру, чтобы помочь в борьбе с ними.

Эта карта, недавно составленная Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), показывает, насколько сильно тигровые комары распространились по странам Средиземноморья:

Aedes albopictus - известное распространение по состоянию на февраль 2023 г. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Европейское управление по безопасности пищевых продуктов

Франция бьет тревогу

Тигровые комары встречаются уже более чем на половине территории Франции. В докладе французского парламента говорится, что их распространение представляет собой "серьезный риск для здоровья" на ближайшие десятилетия.

Азиатские тигровые комары уже стали настолько острой проблемой на юге страны, что местные власти начали трехлетний эксперимент по их отлову.

Вот как это работает. Самки притягиваются к заполненному водой контейнеру под названием Vectrap, в котором специальный экран не дает им откладывать яйца, а липкие стенки не дают сбежать. Это позволяет ученым поймать насекомых до того, как они смогут размножаться.

Подобные инициативы, как правило, опираются на участие местных жителей, которые расставляют ловушки и сообщают о замеченных особях.

Борьба с тигровыми комарами приняла более серьезный оборот в азиатских регионах, где они являются эндемиками. Эксперименты, направленные на заражение их определенным типом бактерий и стерилизацию самок, дали обнадеживающие результаты в Китае.

Азиатский тигровый комар Manjunath Kiran / AFP

Простые способы защиты

Самый эффективный способ избежать появления очага азиатских тигровых комаров на вашем заднем дворе - не дать им размножаться, избавившись от застойной воды.

Для откладывания яиц комаров необходима вода. Самки любят цветочные горшки, птичьи ванны и засоренные водостоки, но даже такая мелочь, как крышка от бутылки, может содержать достаточно воды для развития личинок. Поэтому следите за безупречной чистотой снаружи, прочищайте водостоки и лейки, а также закрывайте окна и двери.

Если вы собираетесь провести время на открытом воздухе в зараженном районе, старайтесь носить брюки и длинные рукава и избегайте одежды темного цвета, которая, как правило, привлекает комаров.

Применяйте репелленты, например, содержащие DEET, IR3535 или икаридин. Репелленты на основе эфирных масел - более натуральный вариант, но они обеспечивают лишь кратковременную защиту, поскольку быстрее испаряются с кожи.

Свечи с цитронеллой хорошо пахнут, но, похоже, они не так эффективны. А вот мощные вентиляторы могут дезориентировать комаров и лишить их возможности приземлиться.

Известно, что комаров протиягивает человеческий пот. Но и ароматы их также привлекают, поэтому выбирайте дезодорант без запаха или дайте коже отдохнуть.

Если вы хотите надежно отпугнуть комаров и при этом вкусно пахнуть, воспользуйтесь кокосовым маслом. Жирные кислоты, содержащиеся в нем, являются эффективными репеллентами против комаров и других кровососущих насекомых, включая кусачих мух, клещей и постельных клопов.