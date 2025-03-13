Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Туристка с лицом, покрытым цветным порошком, во время Холи, индуистского фестиваля красок, на площади Басантапур Дурбар в Катманду, Непал, четверг, 13 марта 2025 года.
No Comment

Видео. В Непале празднуют Холи, яркий и шумный фестиваль красок

Последние обновления:

Тысячи людей в Катманду празднуют Холи, широко известный индуистский фестиваль красок, с яркими цветами, музыкой и танцами, чествуя приход весны и божественную любовь Кришны и Радхи.

В четверг в Катманду тысячи людей приняли участие в праздновании Холи, индуистского праздника весны, танцуя под громкую музыку, шумно стуча в барабаны, осыпая и обмазывая друг друга разноцветными порошками.

Холи, известный также как Фестиваль красок, символизирует приход весны и начало Нового года по индийскому календарю в Непале, Индии и некоторых других странах Южной Азии.

Этот праздник почитает божественную любовь между индуистским богом Кришной и его супругой Радхой, символизируя перерождение и обновление.

На этот фестиваль приезжает немало иностранных туристов, желающих посетить Гималаи.

