Видео. В Непале празднуют Холи, яркий и шумный фестиваль красок

В четверг в Катманду тысячи людей приняли участие в праздновании Холи, индуистского праздника весны, танцуя под громкую музыку, шумно стуча в барабаны, осыпая и обмазывая друг друга разноцветными порошками.

Холи, известный также как Фестиваль красок, символизирует приход весны и начало Нового года по индийскому календарю в Непале, Индии и некоторых других странах Южной Азии.

Этот праздник почитает божественную любовь между индуистским богом Кришной и его супругой Радхой, символизируя перерождение и обновление.

На этот фестиваль приезжает немало иностранных туристов, желающих посетить Гималаи.