Прощание с легендой. В Сен-Тропе прошли похороны Брижит Бардо

Во Франции простились с легендой кино Брижит Бардо. Похороны, которые были заявлены как частные и конфиденциальные, состоялись в Сен-Тропе, куда съехались знаменитости, политики и поклонники актрисы.

Хотя список присутствовавших еще не опубликован, на церемонии были замечены защитник китов Пол Уотсон, сын звезды Николя-Жак Шарье со своей семьей, супруг Бардо Бернар д'Ормаль, Мишель Дрюкер, Мирей Матье, Шанталь Ладесу, Жан-Люк Райхманн, Поль Бельмондо и лидер ультраправых Марин Ле Пен.

Месса по "ББ", скончавшейся 28 декабря в возрасте 91 года, началась в 11 часов утра. Церемония была предназначена для гостей семьи и Фонда Брижит Бардо. Происходящее в церкви транслировалось на больших экранах в Сен-Тропе, возле которых собралось множество людей. В знак уважения Бардо в городе прозвучали сирены.

В церкви звучала музыка из фильма Le Mépris ("Презрение") Жоржа Делерю. Этот художественный фильм Жан-Люка Годара, вышедший на экраны в 1963 году, входит в фильмографию Брижит Бардо. В ходе церемонии Мирей Матье спела а капелла Panis Angelicus, а Винсент Никло - Ave Maria.

Гроб с телом Бардо, украшенный деревенскими цветами, прибыл в церковь в 11.15 утра. Фотографии Брижит Бардо были расставлены по обе стороны алтаря, а приходской священник Сен-Тропе Жан-Поль Гуарин, который вел мессу, попросил прихожан выключить телефоны и не делать никаких снимков.

Макс Гуаццини, генеральный секретарь Фонда Брижит Бардо, произнес трогательную речь в память об актрисе, назвав Брижит "женщиной, пережившей множество битв". "Она со своими животными, она счастлива..." "Брижит говорила от всего сердца", — продолжил он, "Мы все мечтали о ней. Она обладала красотой, которая сочеталась с характером".

Гроб с телом Бардо покинул церковь в 12:40 под звуки песни Toutes les bêtes sont à aimer. Брижит Бардо похоронена на приморском кладбище Сен-Тропе, где также покоятся ее родители.