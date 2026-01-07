Видео. США: Новый Орлеан открывает карнавальный сезон парадами и усиленными мерами безопасности

Шествие возглавляли полицейские мотоциклы, за ними следовали марширующие духовые оркестры и яркие карнавальные платформы, а вдоль маршрутов собирались толпы зрителей. Для города 6 января становится рубежной датой: во многих странах этот день завершает рождественский период, а здесь он знаменует начало многонедельных праздников Марди Гра.

Открытие в этом году прошло в условиях повышенных мер безопасности. Полицейских было видно по всему маршруту парада, а военнослужащие Национальной гвардии продолжали патрулировать вокруг Французского квартала, где они находятся уже около недели.

Городские власти говорят о снижении преступности: по данным полиции, с 2022 года резко сократилось число убийств, случаев стрельбы и ограблений, хотя город готовится к самому оживленному праздничному сезону.