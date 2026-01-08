Видео. США: в Миннеаполисе вспыхнули протесты после гибели женщины во время операции ICE

К вечеру сотни людей пришли на бдение, зажигали свечи и призывали сопротивляться иммиграционным рейдам. Некоторые держали плакаты против ICE и скандировали лозунги, а соседние улицы были перекрыты машинами и импровизированными баррикадами.

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Район расположен рядом с давно существующими рынками иммигрантов и недалеко от места, где в 2020 году был убит Джордж Флойд.

37-летнему водителю выстрелили в голову на заснеженной жилой улице к югу от центра города, на глазах у члена семьи. Федеральные власти заявили, что сотрудник действовал в целях самообороны, тогда как мэр города назвал стрельбу безрассудной и неоправданной.