Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
В среду в Миннеаполисе люди вышли на протест и бдение после того, как сотрудник Службы иммиграционного и таможенного контроля США застрелил женщину.
No Comment

Видео. США: в Миннеаполисе вспыхнули протесты после гибели женщины во время операции ICE

Последние обновления:

В Миннеаполисе вспыхнули протесты после гибели женщины во время операции иммиграционной службы; проходят бдения, растет критика жестких иммиграционных мер.

К вечеру сотни людей пришли на бдение, зажигали свечи и призывали сопротивляться иммиграционным рейдам. Некоторые держали плакаты против ICE и скандировали лозунги, а соседние улицы были перекрыты машинами и импровизированными баррикадами.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Район расположен рядом с давно существующими рынками иммигрантов и недалеко от места, где в 2020 году был убит Джордж Флойд.

37-летнему водителю выстрелили в голову на заснеженной жилой улице к югу от центра города, на глазах у члена семьи. Федеральные власти заявили, что сотрудник действовал в целях самообороны, тогда как мэр города назвал стрельбу безрассудной и неоправданной.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА