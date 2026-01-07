США-Гренландия: «применение силы всегда возможно»

Использование вооружённых сил США — «один из вариантов» присоединения Гренландии, заявили во вторник в Вашингтоне:

«Президент Трамп ясно дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности США и жизненно важно для сдерживания наших противников в арктическом регионе», — отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. — «Президент и его команда обсуждают различные варианты достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно, использование вооружённых сил США всегда остается на усмотрении верховного главнокомандующего».

При этом лишь недавно спецпосланник Трампа в Гренландии Джефф Лэндри и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер говорили о том, что в применении военной силы нет необходимости.

Также ранее лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании поддержали премьер-министра Дании Метте Фредериксен, опубликовав заявление, в котором подчеркнули, что арктический остров «принадлежит своему народу».

Гренландия — самоуправляемая территория Дании и, соответственно, входит в военный альянс НАТО.

Поддержку Копенгагену и Нууку выразил и премьер Канады Марк Карни: он объявил, что в самое ближайшее время Гренландию посетят генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, инуитка по происхождению, и министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

Белый дом не меняет позицию

Датские солдаты на учениях в Гренландии, сентябрь 2025 г. AP Photo

Вашингтон в последнее время весьма настойчив в отношении Гренландии — несмотря на негативную международную реакцию и предупреждение Метте Фредериксен о том, что присоединение острова к США любым путём будет означать конец НАТО.

По мнению Дональда Трампа США необходимо контролировать Гренландию, чтобы обеспечить её безопасность перед лицом растущих угроз со стороны Китая и России в Арктике; Дания, по словам американского президента, не сможет обеспечить эту безопасность.

Зам.главы аппарата Белого Дома Стивен Миллер задался вопросом, а с чего вообще Дания считала Гренландию своей колонией, а затем своей территорией.

В то же время он не считает необходимым даже рассматривать вопрос о военном вмешательстве:

«Даже не стоит об этом думать или говорить. Никто не собирается воевать с США из-за будущего Гренландии».

Стратегическое значение Гренландии

РЛС на базе Питуффик (Туле) AP Photo

Правительство США признало право Дании на всю Гренландию в начале XX века.

Со времён Второй мировой американские военные считают остров важнейшим элементом безопасности США.

Сегодня минобороны США управляет на территории Гренландии воздушно-космической базой Питуффик, ранее известной как Туле. Эта база — один из ключевых элементов системы воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Во время Холодной войны там базировались стратегические бомбардировщики с ядерным оружием.

Кроме того, Гренландия — часть Фареро-Исландского рубежа («Гренландия — Исландия — Великобритания», GIUK) — рубежа противолодочной обороны, организованного для наблюдения за советскими, а позже и российскими подводными лодками.

В Гренландии также имеются крупные залежи редкоземельных минералов, необходимых для производства всего спектра продукции для современной электроники и зелёной энергетики, которые обеспечат переход от ископаемого топлива.

Геологическая служба США также выявила потенциальные шельфовые месторождения нефти и природного газа.