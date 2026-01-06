Видео. Париж под снежным покровом, температура ниже нуля

В понедельник самые сильные на данный момент этой зимой морозы нарушили работу транспорта в Великобритании, Франции и Нидерландах: закрывали дороги, отменяли авиарейсы и рейсы поездов.
После сильного снегопада в понедельник крыши Парижа укрыло снегом, а температура опустилась ниже нуля.
Французская столица побелела, став тихим романтичным фоном для туристов, фотографирующихся у достопримечательностей, например у Триумфальной арки, но одновременно создала опасные условия для автомобилистов: снег ложился на уже обледеневшие дороги и тротуары.
В ночные часы ожидалось дальнейшее снижение температуры до примерно -4 °C (24 °F).