Люди спускаются с холма во время снегопада в районе Монмартра в Париже, в понедельник, 5 января 2026 года
No Comment

Видео. Париж под снежным покровом, температура ниже нуля

Последние обновления:

Зимняя погода нарушила транспорт в Британии, Франции и Нидерландах: из-за снегопада и гололеда закрывали дороги, отменяли рейсы и поезда в северо-западной Европе.

В понедельник самые сильные на данный момент этой зимой морозы нарушили работу транспорта в Великобритании, Франции и Нидерландах: закрывали дороги, отменяли авиарейсы и рейсы поездов.

После сильного снегопада в понедельник крыши Парижа укрыло снегом, а температура опустилась ниже нуля.

Французская столица побелела, став тихим романтичным фоном для туристов, фотографирующихся у достопримечательностей, например у Триумфальной арки, но одновременно создала опасные условия для автомобилистов: снег ложился на уже обледеневшие дороги и тротуары.

В ночные часы ожидалось дальнейшее снижение температуры до примерно -4 °C (24 °F).

