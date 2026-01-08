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В Каракасе хоронят погибших военнослужащих

Похороны погибших венесуэльских военных
Похороны погибших венесуэльских военных Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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По данным МВД Венесуэлы, всего жертвами американских налётов стали около 100 человек

В Каракасе прошли похороны военнослужащих, ставших жертвами авиаударов США 3-го января. Минобороны страны опубликовало список имён 24 погибших военных.

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По данным министерства внутренних дел, всего жертвами американских ударов стали около 100 человек, включая мирных жителей. Неизвестно, включены ли в это число погибшие кубинские военнослужащие — 32 человека.

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На этом фоне сторонники похищенного американцами Николаса Мадуро организовали в Каракасе акцию протеста с требованием освободить президента и вернуть его на родину. Сейчас он находится в Нью-Йорке, где его судят по обвинению в наркоторговле.

Многие страны Европы и Америки не признают Мадуро законным президентом Венесуэлы; тем не менее, дерзкие действия США подверглись осуждению в Совете Безопасности ООН.

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