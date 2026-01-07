Видео. Путин посетил православную рождественскую службу с военными

Президент России Владимир Путин присутствовал на богослужении в храме святого Георгия Победоносца в Солнечногорске-2, где среди прихожан были действующие военнослужащие и их семьи. По юлианскому календарю Рождество в Русской православной церкви приходится на 7 января.

После службы Путин обратился к присутствующим в храме. Он говорил о Христе как о защитнике человечества, а затем провёл параллель с российскими военнослужащими. По его словам, Вооружённые силы защищают Отечество и его народ, и эту роль он охарактеризовал как священный долг, уходящий корнями в историю.

Обращаясь к детям в храме, он сказал, что они могут гордиться своими родителями в форме. Путин также говорил о межконфессиональном единстве и поблагодарил военных за службу, после чего поздравил присутствующих с Рождеством.