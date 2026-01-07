Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Президент России Владимир Путин, второй слева, в сопровождении военнослужащих и членов их семей присутствует на православной рождественской службе
No Comment

Видео. Путин посетил православную рождественскую службу с военными

Последние обновления:

Президент Путин посетил православную рождественскую службу под Москвой, подчеркнув священный долг и единство российских военнослужащих.

Президент России Владимир Путин присутствовал на богослужении в храме святого Георгия Победоносца в Солнечногорске-2, где среди прихожан были действующие военнослужащие и их семьи. По юлианскому календарю Рождество в Русской православной церкви приходится на 7 января.

После службы Путин обратился к присутствующим в храме. Он говорил о Христе как о защитнике человечества, а затем провёл параллель с российскими военнослужащими. По его словам, Вооружённые силы защищают Отечество и его народ, и эту роль он охарактеризовал как священный долг, уходящий корнями в историю.

Обращаясь к детям в храме, он сказал, что они могут гордиться своими родителями в форме. Путин также говорил о межконфессиональном единстве и поблагодарил военных за службу, после чего поздравил присутствующих с Рождеством.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА