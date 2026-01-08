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На тракторе — плакат с надписью «МЕРКОСУР — верная смерть», а фермеры протестуют у Триумфальной арки против торгового альянса МЕРКОСУР со странами Южной Америки.
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Видео. Французские фермеры на тракторах протестуют в Париже против соглашения ЕС с Меркосур

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В четверг французская столица проснулась под грохот тракторов: фермеры ехали в Париж, протестуя против предлагаемого ЕС торгового соглашения с Меркосур.

До рассвета в столицу въехали десятки транспортных средств, проезжая мимо главных достопримечательностей, включая Эйфелеву башню и Триумфальную арку.

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Акцию организовал профсоюз Coordination Rurale, который заявляет, что сделка поставит французских фермеров в условия недобросовестной конкуренции с более дешевым импортом из Южной Америки.

Протестующие опасаются, что продукция из Бразилии, Аргентины, Парагвая и Уругвая будет производиться при более низких экологических и социальных стандартах, что усилит давление на доходы местных фермеров.

Колонны медленно продвигались по городу, но обстановка оставалась спокойной. Полиция контролировала маршруты, о серьезных инцидентах не сообщалось. Демонстрация проходит на фоне того, что лидеры ЕС решают, стоит ли окончательно утвердить сделку; фермерские организации призывают Францию ее заблокировать.

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