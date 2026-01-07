Кипр-Украина: Никос Христодулидис и Владимир Зеленский провели переговоры в Никосии

Президент Кипра Никос Христодулидис провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Никосии. Зеленский прибыл в столицу островного государства для участия в официальной церемонии открытия кипрского председательства в Совете ЕС.

Президент Республики Кипр сразу после переговоров с украинским коллегой отметил, что встреча прошла "содержательно и конструктивно". Христодулидис, который несколько недель назад посещал с визитом Киев, подтвердил непоколебимую и твердую поддержку Кипром суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Христодулидис указал, что Украина является одним из ключевых приоритетов кипрского председательства. Кипр, как заявил президент республики, приложит все усилия для продолжения многосторонней поддержки Украины на всех уровнях.

"Кипр твердо стоит на стороне Украины - за справедливый и прочный мир, полностью основанный на Уставе ООН и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности страны", - отметил Христодулидис.