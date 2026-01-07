Правозащитники: в Иране растет число погибших в протестах

В Иране растет список погибших в протестах, начатых 28 декабря на фоне экономических трудностей и переросших в политическую акцию. По данным Human Rights Activists News Agency, за дни столкновений демонстрантов с силовиками погибли не менее 34 участников протестов и минимум два правоохранителя.

Первыми на улицы в конце декабря вышли владельцы магазинов в Тегеране, напуганные обвалом риала и перегревом цен. Их поддержали коллеги по цеху из других городов, затем студенты и другие общественные группы. Очень быстро к экономическим лозунгам прибавились политические - вплоть до требования вообще упразднить Исламскую республику.

Риал упал до рекордного минимума – около 1,4 млн за 1 доллар, при этом речь именно о курсе, на который ориентируются обычные граждане, а не о курсе Центробанка (рыночный курс в Иране обычно сильно выше государственного - прим.).

Мужчина в продуктовом магазине на севере Тегерана, 6 января 2026 года. AP Photo

Протесты охватили как минимум 26 из 31 провинции Ирана, отмечается в сообщении. В нём также говорится о студенческих выступлениях более чем в 20 университетах.

Ситуация действительно ухудшается: Центральный банк Ирана резко сократил субсидированные обменные курсы, которые установил для импортеров и производителей, сделав исключение лишь для медикаментов и пшеницы.

Тегеран на протяжении долгого времени предлагал этот курс импортерам и производителям, чтобы обеспечить поставки товаров первой необходимости несмотря на международные санкции и попытаться обуздать инфляцию.

Такой подход дал толчок коррупции и мошенничеству: многие компании и импортеры играли на разнице в ставках, наращивая доходы, в то время как обычные иранцы наблюдали, как их сбережения стремительно теряют в цене по отношению к доллару.

Обесценивание валюты напрямую повлияло на ценники в магазинах и на рынках.

Мужчина пересчитывает доллары США на улице Фердоуси в центре Тегерана, 18 декабря 2024 года AP Photo

Так, стандартная бутылка растительного масла подорожала вдвое, сообщает государственное информационное агентство IRNA. Цены на сыр и курицу также выросли, а импортный рис исчез с прилавков в некоторых торговых точках.

Обращаясь к народу, президент Пезешкиан предупредил, что впереди - еще более более тяжелые времена. "Если мы не будем принимать реалистичные решения, мы сами подтолкнем страну к кризису, а потом будем жаловаться на последствия", - заявил он.

Гибель протестующих в центре внимания Трампа

За отчетами правозащитников из Human Rights Activists пристально следят в Вашингтоне.Группа готовит статистические отчеты с опорой на сеть активистов в Иране, ее данные были точны во время предыдущих беспорядков.

Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами во время ежегодного выездного совещания по вопросам политики в Вашингтоне, 6 января 2026 г. Evan Vucci/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Растущий перечень жертв повышает вероятность американского вмешательства. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал "придти на помощь протестующим", если власти начнут их жестоко подавлять.

Одновременно Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "бунтовщиков надо ставить на место". Тегеран сообщил и о готовности _у_дарить по базам США на Ближнем Востоке, если Вашингтон предпримет какие-либо шаги.

Обещания Белого Дома в адрес иранских властней приобрели иной вес после операции американцев в по захвату президента Венесуэлы Мадуро.