Семидневный траур в Венесуэле

Оскорбительные графиити против Дональда Трампа в Каракасе, 6 января 2026 г.
Оскорбительные графиити против Дональда Трампа в Каракасе, 6 января 2026 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Временный президент Делси Родригес призвала сограждан к единству

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила семидневный национальный траур в память о сотрудниках служб безопасности, погибших в ходе операции вооружённых сил США.

Жертвами американского рейда стали по меньшей мере 24 сотрудника венесуэльских силовых структур, а также более 30 кубинских военнослужащих: на Кубе траур был объявлен 5 и 6 января.

Делси Родригес, временный президент Венесуэлы:

«Здесь нет войны, потому что мы не находимся в состоянии войны. Мы мирная страна, которая подверглась нападению. Мы продолжим идти по пути мира. Весь венесуэльский народ, в национальном единстве, давайте вместе выстоим, работая на наше будущее и защищая нашу историю и достоинство».

В результате операции были похищены и вывезены в США президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Мадуро предстанет в Нью-Йорке перед судом по обвинению в наркоторговле.

На этом фоне лидер венесуэльской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мирия Корина Мачадо, объявила, что оппозиционеры готовы взять власть в Венесуэле в свои руки. Сама Мачадо сейчас остаётся за границей. Однако Дональд Трамп ранее отказался поддержать её.

