Семидневный траур в Венесуэле

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила семидневный национальный траур в память о сотрудниках служб безопасности, погибших в ходе операции вооружённых сил США.

Жертвами американского рейда стали по меньшей мере 24 сотрудника венесуэльских силовых структур, а также более 30 кубинских военнослужащих: на Кубе траур был объявлен 5 и 6 января.

Делси Родригес, временный президент Венесуэлы:

«Здесь нет войны, потому что мы не находимся в состоянии войны. Мы мирная страна, которая подверглась нападению. Мы продолжим идти по пути мира. Весь венесуэльский народ, в национальном единстве, давайте вместе выстоим, работая на наше будущее и защищая нашу историю и достоинство».

В результате операции были похищены и вывезены в США президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Мадуро предстанет в Нью-Йорке перед судом по обвинению в наркоторговле.

На этом фоне лидер венесуэльской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мирия Корина Мачадо, объявила, что оппозиционеры готовы взять власть в Венесуэле в свои руки. Сама Мачадо сейчас остаётся за границей. Однако Дональд Трамп ранее отказался поддержать её.