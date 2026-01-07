Видео. Грузия отмечает православное Рождество на фоне продолжающихся протестов, связанных с ЕС

В Тбилиси демонстранты собрались у здания парламента, превратив праздник в повод и для политического высказывания, и для молитвы. Протесты продолжаются уже более года и были спровоцированы решением правительства приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз.

Многие участники протестов считают, что этот шаг отдаляет Грузию от Европы и приближает ее к сфере влияния России. Некоторые пришли на рождественскую службу, накинув на плечи флаги Грузии и Евросоюза, связывая веру с призывами к интеграции в ЕС.

Демонстрации начались в ноябре 2024 года после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о прекращении переговоров о присоединении к ЕС. С тех пор правящая партия «Грузинская мечта» ужесточила правила проведения публичных собраний и приняла законы, затрагивающие правозащитные организации и независимые СМИ, что вызвало критику как внутри страны, так и за рубежом.