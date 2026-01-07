В Милане, Риме, Болонье и Лугано прошли похороны итальянских подростков, погибших в Кран-Монтане

Седьмое января стало в Италии днем ​​скорби. В нескольких городах страны состоялись похороны пяти из шести итальянских жертв трагедии в Кран-Монтане, произошедшей в новогоднюю ночь.

Похороны Риккардо Мингетти и Джованни Тамбури прошли в Риме и Болонье. Прощание с Акилле Барози и Кьярой Костанцо состоялись в Милане во второй половине дня. София Проспери, самая юная жертва пожара, упокоится в Лугано. В четверг в Генуе состоятся похороны Эмануэле Галеппини.

"Италия проявила поистине замечательную человечность и чуткость, но теперь пришло время проявить профессионализм и эффективность, и раскрыть все тайны. Нас поддержала вся Италия, мы все жаждем правды и хотим, чтобы подобное никогда больше не повторилось", — сказал отец Кьяры, Андреа Костанцо, на похоронах дочери в базилике Санта-Мария-делле-Грацие.

"В том, что клуб загорелся, нет вины тех, кто праздновал Новый год", — со слезами на глазах сказала подруга группы Акилле Барози, присутствовавшая на прощальной церемонии в базилике Сант-Амброджо, как сообщает издание Corriere della Sera. "Пока я была здесь и весело проводила вечер, они умирали, и это неправильно, что они погибли из-за того, что клуб не соответствовал стандартам", — добавила она.

В пятницу в Швейцарии пройдет памятная церемония в память о 40 жертвах, на которой также будут присутствовать президент Республики Серджо Маттарелла и президент Франции Эммануэль Макрон.

В итальянских школах была объявлена ​​минута молчания в память о жертвах. Учебные заведения, которые посещали погибшие мальчики и девочки, приостановили занятия, чтобы "вспомнить погибших и выразить соболезнование их семьям", — пояснил министр образования Джузеппе Вальдитара.

В Риме простились с Риккардо Мингетти

В среду утром сотни людей собралась вокруг семьи 16-летнего Риккардо Мингетти, погибшего в результате пожара, вспыхнувшего в ночном клубе Le Constellation в Кран-Монтане. Гроб прибыл в базилику Святых Петра и Павла, где собрались одноклассники, друзья и коллеги его родителей.

На службе присутствовало около 600 человек, включая мэра Рима Роберто Гуальтьери.

В церкви висела табличка"Риккардо живет в каждом из нас", а у входа в базилику были возложены два венка из цветов: один - от Ордена инженеров провинции Рима, другой - от его класса, II F Научной школы Канниццаро.

В Болонье оплакивали Джованни Тамбури

В Болонье в соборе Святого Петра прошла церемония прощания с 16-летним Джованни Тамбури.

Родные, друзья и одноклассники из школы, в которой учился Джованни, собрались, чтобы почтить память мальчика, который, как и Риккардо, погиб во время пожара в Кран-Монтане. На службе также присутствовали министр университетов и научных исследований Италии Анна Мария Бернини, заместитель министра культуры Лючия Боргонцони, глава области Эмилия-Романья Микеле де Паскале и мэр Болоньи Маттео Лепоре.

"Ты был прекрасен и внешне, и внутренне. Ты всегда будешь центром нашей жизни. Я всегда буду любить тебя. Твои ценности и принципы в твоем возрасте делали тебя уникальным. 1 января ты погиб, и я умер вместе с тобой. Спасибо тебе за 16 чудесных лет, которые ты нам подарил", — этими словами, дрожащим от слез голосом, отец Джованни вспоминал своего сына.

В Милане похоронили Кьяру Костанцо и Акилле Барози

Во второй половине дня в Милане состоялись похороны двух 16-летних подростков: Акилле Барози в базилике Сант-Амброджо и его подруги Кьяры Костанцо в церкви Санта-Мария-делле-Грацие.

Мэр Милана Джузеппе Сала вместе с региональным советником Джанлукой Комацци и министром просвещения Джузеппе Вальдитарой присутствовали на похоронах Кьяры, а губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана — на похоронах Акилле.

Ученики Института Морески в Милане организовали день памяти своей подруги Кьяры, а в Институте Орсолина в Сан-Карло, где учился Акилле, министр Вальдитара принял участие в минуте молчания.

В Лугано простились с Софией Проспери

Похороны 15-летней Софии Проспери (девочка имела итальянское и швейцарское гражданство) состоялись в Лугано (Швейцария). Церемонию провел епископ Ален де Реми в соборе Сан-Лоренцо.

"Мы хотели бы обратиться к средствам массовой информации, в частности из Тичино и Италии, с просьбой проявить максимальное уважение к скорби и соболезнованиям, которые выражают семья, друзья и все близкие погибшей", — написал отец Софии, Маттео Проспери.

Похороны шестой жертвы, 17-летнего Эмануэле Галеппини, состоятся в четверг, вероятно, в узком кругу семьи, в церкви, название которой пока не сообщается.