Мэра Берлина могут отправить в отставку из-за тенниса

Представители по меньшей мере пяти немецких партий призывают к отставке бургомистра Берлина Кая Вегнера. Ему в вину вменяют то, что в субботу днём он играл в теннис с сенатором по вопросам образования Катариной Гюнтер-Вюнш.

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А в это время 45 тысяч домов на юго-западе столицы оставались без света — после предполагаемой диверсии со стороны левых эко-экстремистов.

Более того, на вопрос журналистов о том, почему градоначальника не видели в рядах антикризисной команды в пострадавших районах, Вегнер ответил, что заперся дома и работал, координируя действия антикризисных групп.

Но СМИ быстро выяснили, что по крайней мере один час бургомистр провёл на корте.

Вегнеру пришлось признать этот факт, но он подчеркнул, что всё время оставался на связи и мобильник не отключал.

«Трудно сказать, что хуже: то, что Вегнер солгал берлинцам, или то, что теннис был для него важнее общения с людьми, пострадавшими от крупнейшей за последние десятилетия аварии», — негодует представитель СДПГ Штеффен Крах.

С призывами сменить бургомистра также выступили «зелёные», левые, Свободные демократы и «Альтернатива для Германии».

А вот спасатели — полицейские и пожарные — мэра поддержали: по их словам, личное присутствие политика такого калибра на месте аварии совершенно не помогает, а часто и мешает, и мэр, по их мнению, поступил совершенно правильно, руководя действиями подчинённых «из тыла». В профсоюзе полиции признали, что перерыв на теннис мог подорвать доверие к мэру, но бургомистр, по их словам, тоже человек, которому нужен отдых, тем более в таких условиях.

В окружении мэра заявляют, что Вегнер действительно весь день (за исключением злополучного матча) «провисел на телефоне», координируя действия городских и федеральных структур. «В поле» этим заниматься было невозможно — ведь в районах без электричества не было и связи и интернета.

Так или иначе, в четверг парламентская группа ХДС собирается на внеочередное заседание, чтобы обсудить поведение своего однопартийца Кая Вегнера.