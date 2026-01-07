Марко Рубио встретится с датскими чиновниками на следующей неделе, чтобы обсудить интерес США к Гренландии

Госсекретарь США объявил в среду о планах встретиться на следующей неделе с датскими официальными лицами, чтобы обсудить интерес администрации Трампа к Гренландии.

На этой неделе президент США Дональд Трамп удвоил усилия по продавливанию этой идеи, Белый дом даже отказался исключить возможность применения военной силы для захвата арктического острова, самоуправляемой территории Дании.

Марко Рубио заявил журналистам, что "приобретение" Гренландии "было намерением президента с самого начала", добавив, что "он не первый руководитель США, который рассматривал или рассматривает возможность приобретения острова".

Дания и Гренландия добивались встречи после того, как Трамп и его советники в последние дни вновь заявили о желании контролировать остров. Это усилило опасения после беспрецедентной военной операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напряжённость в отношениях с членами НАТО усилилась после того, как во вторник Белый дом заявил, что "американские вооруженные силы - это всегда вариант". Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее предупредила, что захват Гренландии будет означать конец НАТО.

Рубио провёл на Капитолийском холме брифинг с членами Сената и Палаты представителей США. Вопросы законодателей касались не только захвата Мадуро, но и недавних комментариев Трампа о Гренландии. Госсекретарь не стал напрямую отвечать на вопрос о том, готова ли администрация Трампа рисковать альянсом НАТО, потенциально прибегая к военному варианту в отношении острова.

'Приобрести', а не оккупировать?

"Я здесь не для того, чтобы говорить о Дании или военном вмешательстве, я встречусь с ними на следующей неделе, тогда мы и поговорим", - заявил Рубио журналистам, добавив, что каждый президент сохраняет возможность устранять угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов военными средствами.

Трамп утверждает, что Соединенным Штатам необходимо контролировать крупнейший в мире остров, чтобы обеспечить государственную безопасность перед лицом растущих угроз со стороны Китая и России в Арктике.

Рубио заявил избранной группе законодателей, что администрация намерена в конечном итоге "приобрести" Гренландию, а не использовать военную силу.

По словам анонимного источника, эти замечания, о которых впервые сообщила газета The Wall Street Journal, были сделаны в ходе секретного брифинга на Капитолийском холме в понедельник вечером.

Лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании присоединились к заявлению датского премьер-министра во вторник, подтвердив, что богатый минералами остров, который охраняет арктические и североатлантические подступы к Северной Америке, "принадлежит народу Гренландии".