Видео. Мирные жители бегут из Алеппо, пока сирийская армия блокирует районы с курдским большинством

Жители Алеппо покинули районы Ашрафия и Шейх-Максуд во время краткой паузы в боевых действиях, забирая вещи и пытаясь найти более безопасные места.

Столкновения, начавшиеся во вторник, стали самыми серьезными за последние месяцы между правительственными войсками и возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами.

По меньшей мере девять человек погибли, среди них мирные жители, при этом обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах жилых районов.

Насилие происходит на фоне того, что застопорились переговоры по мартовскому соглашению о включении курдских сил в национальную армию. Несмотря на встречи в Дамаске, официальные лица признают, что прогресса почти нет, и мирные жители оказываются между соперничающими силами в городе, уже израненном годами войны.