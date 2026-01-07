Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Жители несут свои вещи, спасаясь бегством из районов Шейх-Максуд и Ашрафия после столкновений, вспыхнувших во вторник.
No Comment

Видео. Мирные жители бегут из Алеппо, пока сирийская армия блокирует районы с курдским большинством

Последние обновления:

Столкновения в Алеппо вынудили жителей бежать из курдских районов; погибли не менее девяти человек. Насилие последовало после переговоров о включении курдских сил в армию, зашедших в тупик.

Жители Алеппо покинули районы Ашрафия и Шейх-Максуд во время краткой паузы в боевых действиях, забирая вещи и пытаясь найти более безопасные места.

Столкновения, начавшиеся во вторник, стали самыми серьезными за последние месяцы между правительственными войсками и возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами.

По меньшей мере девять человек погибли, среди них мирные жители, при этом обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах жилых районов.

Насилие происходит на фоне того, что застопорились переговоры по мартовскому соглашению о включении курдских сил в национальную армию. Несмотря на встречи в Дамаске, официальные лица признают, что прогресса почти нет, и мирные жители оказываются между соперничающими силами в городе, уже израненном годами войны.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА