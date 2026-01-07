Видео. Эфиопы собираются на службу при свечах в канун православного Рождества

Во вторник Эфиопия отметила канун православного Рождества массовой церемонией при свечах в Аддис-Абебе, где на площади Мескель тысячи людей собрались на молитвы, песнопения и полуночную литургию. Верующие, многие в белых традиционных одеждах, стояли плечом к плечу, пока священники вели службу.

За церемонией последовало всенощное бдение, которым завершился 43-дневный пост, соблюдаемый Эфиопской православной церковью Тэвахедо.

Праздник отмечается по юлианскому календарю, по которому Рождество приходится на 7 января. По традиции семьи прерывают пост после полуночи, угощаясь мясными блюдами, приготовленными к этому случаю.

Спокойная обстановка в столице контрастировала с продолжающейся нестабильностью в некоторых районах страны, прежде всего в Амхаре и Оромии. Тем не менее собрание в Аддис-Абебе отражало сильное стремление к нормальной жизни и духовной преемственности.

Эфиопия преимущественно православная, поскольку христианство было принято там в IV веке и стало неотъемлемой частью национальной идентичности. С ранних времен связанная с Александрийской церковью, эта традиция сохранилась сквозь века истории и изоляции.