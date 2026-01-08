Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Пустое небо над Грецией: не диверсия, а ошибка или неполадка

стоковая фотография
стоковая фотография Авторское право  Yorgos Karahalis/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
Авторское право Yorgos Karahalis/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google
Поделиться Close Button

Греческие специалисты по кибербезопасности нашли причину, по которой фактически закрылось воздушное пространство страны

Проблемы, из-за которых несколько дней назад назад практически прекратилось воздушное движение над Грецией, были вызваны техническими неполадками или человеческой ошибкой, а не злонамеренным вмешательством третьих лиц. К такому выводу пришли следователи Национального управления кибербезопасности.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

«Мы точно знаем, что произошло, но пока не понимаем, как это произошло», — заявил глава НУК Михаэль Блецас.

В воскресенье утром начались неполадки в Афинском и Македонском районах полётной информации. В радиоканалах возник шум, из-за чего пилоты и диспетчеры не могли общаться друг с другом. Около сотни рейсов пришлось отменить или направить в соседние страны. К вечеру воскресенья работу связи удалось наладить.

По данным следствия, случилась необъяснимая пока неполадка в системах дистанционного управления наземными радиопередатчиками. В результате большинство этих устройств оставались всё время включёнными, передавая тишину или широкополосные шумы.

В итоге частоты связи с самолётами, включая запасные, оказались попросту «забиты» — перегружены.

Район полётной информации — это воздушное пространство, которое имеет единый центр и в рамках которого осуществляется управление воздушным движением и передача пилотам разной информации — от прогнозов погоды до аварийных оповещений.

В Национальном управлении кибербезопасности Греции, однако, категорически утверждают, что угрозы безопасности полётов не было, хоть авария и была беспрецедентной по масштабам.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google

Также по теме

В Греции разберутся, что случилось в аэропортах

Пустое небо над Грецией: не диверсия, а ошибка или неполадка

Литва: "Массовая утечка данных - работа иностранного государства"