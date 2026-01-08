Пустое небо над Грецией: не диверсия, а ошибка или неполадка

Проблемы, из-за которых несколько дней назад назад практически прекратилось воздушное движение над Грецией, были вызваны техническими неполадками или человеческой ошибкой, а не злонамеренным вмешательством третьих лиц. К такому выводу пришли следователи Национального управления кибербезопасности.

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«Мы точно знаем, что произошло, но пока не понимаем, как это произошло», — заявил глава НУК Михаэль Блецас.

В воскресенье утром начались неполадки в Афинском и Македонском районах полётной информации. В радиоканалах возник шум, из-за чего пилоты и диспетчеры не могли общаться друг с другом. Около сотни рейсов пришлось отменить или направить в соседние страны. К вечеру воскресенья работу связи удалось наладить.

По данным следствия, случилась необъяснимая пока неполадка в системах дистанционного управления наземными радиопередатчиками. В результате большинство этих устройств оставались всё время включёнными, передавая тишину или широкополосные шумы.

В итоге частоты связи с самолётами, включая запасные, оказались попросту «забиты» — перегружены.

Район полётной информации — это воздушное пространство, которое имеет единый центр и в рамках которого осуществляется управление воздушным движением и передача пилотам разной информации — от прогнозов погоды до аварийных оповещений.

В Национальном управлении кибербезопасности Греции, однако, категорически утверждают, что угрозы безопасности полётов не было, хоть авария и была беспрецедентной по масштабам.