Подача электроэнергии на юго-западе Берлина возобновлена после поджога

После пяти дней без света в среду все жители юго-западного Берлина будут вновь подключены к электросети. Оператор провел ремонтные работы после поджога быстрее, чем предполагалось ранее.

В результате подача электроэнергии в районы, пострадавшие от блэкаута, будет восстановлена в течение дня. Бургомистр Берлина Кай Вегнер (ХДС) объявил в сети X, что электросеть будет восстановлена с 11.00 утра.

Вегнер отметил, что одновременное проведение работ на двух объектах позволило ускорить процесс ремонта, и поблагодарил всех, кто принимал в этом участие. "Мы сделаем необходимые выводы из этой ситуации и продолжим совершенствовать структуру жизнестойкости Берлина", - заключил он.

Предупреждение: электроснабжение восстанавливается

Федеральное ведомство гражданской обороны (BBK) разослало предупреждение всем жителям Берлина.

Оно, в частности, было отправлено на все мобильные телефоны через систему экстренной связи. Департамент Сената по внутренним делам и спорту предоставляет информацию о том, как обращаться с электронными устройствами.

Предупреждение Сената Берлина вызывает замешательство среди населения. Foto: Privat / Screenshot Warnmeldung

В нем говорится, что частные аварийные генераторы должны быть отключены от электросети не позднее 10.30 утра, чтобы избежать возможных повреждений. Также возможны кратковременные отключения электроэнергии по всей территории Берлина.

Департамент также отмечает, что на данный момент следует по возможности избегать использования приборов, потребляющих много электроэнергии. К ним относятся стиральные машины, сушилки для белья, чайники, тепловентиляторы и станции для зарядки электромобилей.

Масштабное отключение электричества на юго-западе Берлина стало следствием диверсии, считают в немецких правоохранительных органах. В СМИ было предано письмо от леворадикальной группировки Vulkan. Её участники заявили, что это они в субботу подожгли кабельный мост неподалёку от электростанции и тем самым лишили света 45 тысяч домохозяйств на юго-западе немецкой столицы.