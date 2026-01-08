"Автономный союз – открытый миру - таков официальный девиз Кипра, вступившего в права председателя ЕС на ближайший семестр. Церемония инаугурации с участием международных гостей прошла в Никосии · последней в Европе разделенной столице.

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Для Кипра это второй после 2012 года опыт председательства в ЕС, и сегодня, отметил президент республики, перед страной, Европой и миром стоят иные вызовы. Выступая перед гостями, президент Кипра Никос Христодулидис заявил: "Председательство Кипра в Совете ЕС направлено на создание Евросоюза, который сочетает стратегическую автономию с международным охватом, защищает свои интересы и в то же время выступает в качестве рычага мира, стабильности и развития".

Кипрский лидер подчеркнул, что его страна, расположенная на перекрестке трех континентов, будет действовать в качестве надежного моста между странами, регионами и культурами. По словам Христодулидиса, Кипр встает к штурвалу ЕС в период интенсивных геополитических потрясений, энергетической неопределенности и дискуссий о стратегической автономии ЕС. Он напомнил, что самые значительные достижения Союза были рождены в результате исторических испытаний - например, когда после Второй мировой войны Роберт Шуман и Жан Монне заложили основы европейской политической и экономической интеграции.

Среди гостей слета в Никосии были лидеры Молдовы и Украины, имеющие статус кандидатов на вступление в ЕС. Дальнейшая евроинтегарция - один из приоритетов кипсркой программы председательства наряду с ростом обороноспособности и экономической стабильности блока.

Кипр подтвердил безоговорочную поддержку Украине. Христодулидись заявил, что его страна "не понаслышке знает, что такое оккупация и нарушение прав человека". Аналитики отмечают, насколько для Украины важен кипрский опыт, обе страны имеют общую проблему - оккупированные территории, и с ними Кипр вступил в ЕС в 20024 году.

Приняв эстафету председателя у Дании, Кипр в отличие от своего предшественника включи отдельным пунктов в планы на семестр "выстраивание инклюзивного и взаимовыгодного диалога с США". Кипрский лидер выразил твердую уверенность в том, что нынешняя обстановка геополитической неопределенности - это возможность для Европейского союза стать сильнее, безопаснее, солидарнее.

Антониу Кошта: Коста: не мириться с нарушениями международного права

Церемония Никосии дала возможность гостям сверить часы по ключевым событиям текущей повестки дня. ЕС не может смириться с нарушениями международного права на Кипре, в Латинской Америке, Гренландии, Украине или Газе, заявил президент Евросовета Антониу Кошта, выступая на инаугурации.

Он выразил уверенность в том, что семестр под патронатом Кипра окажется плодотворным, подчеркнув важность кипрского руковдства в поддержке восстановления Украины и ее продвижении по пути европейской интеграции.

"Мы будем продолжать бороться за справедливый и прочный мир в Украине", - заявил Кошта, напомнив о решении ЕС выделить Украине финансирование на два ближайших года и о гарантиях безопасности, согласованных странами "коалиции решительных" в Париже.

Он отметил, что девиз кипрского председательства "Автономный Союз, открытый миру" как нельзя более своевременен, добавив, что Кипр привносит в этот проект уникальную перспективу, будучи средиземноморским островным государством на перекрестке Европы, Ближнего Востока и Африки.

Антониу Коошта в Никосии. European Union

Урсула фон дер Ляйен: воссоединение Кипра - приоритет

Воссоединение Кипра остается "абсолютным приоритетом" для Европейского союза, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, увязав кипрскую проблему с более широкими европейскими принципами, которые применяются "в равной степени к Гренландии".

Выступая на церемонии открытия в Никосии, фон дер Ляйен пообещала, что ЕС "сделает все возможное, чтобы обеспечить успех процесса под руководством ООН", выразив надежду на то, что 2026 год принесет "новый импульс к воссоединению Кипра". Она напомнила о своем решении назначить бывшего комиссара Йоханнеса Хана специальным посланником ЕС по Кипру, подчеркнув, какое значение придают этому вопросу в Брюсселе.

"Перед нами страна, где обещание воссоединения ждет своего исполнения", - заявила она.

Урсула фон дер Ляйен и Никос Христодулидис ΚΥΠΕ

Фон дер Ляйен назвала Кипр страной, которая воплощает в себе "лучшее из того, что может предложить Европа", сочетая традиции с инновациями и "черпая силы из истории при формировании будущего". Говоря о Никосии как об одном из самых быстрорастущих центров хабов стартапов в Европе, фон дер Ляйен отметила: что новаторы в области искусственного интеллекта разрабатывают технологии будущего "под сенью византийских церквей".

Обращаясь к президенту Республики Никосу Христодулидису, она поддержала его призыв к созданию Европы, "единой в целях и основанной на солидарности", подчеркнув ведущую роль Кипра в регионе. Фон дер Ляйен вновь подчеркнула, что безопасность Европы начинается с Украины, подтвердив приверженность ЕС справедливому и прочному миру и движению Киева к членству в ЕС. "Мы продолжим продвигать Украины и Молдову на пути к порогу ЕС, так как свободная и процветающая Украина и единая и процветающая Молдова должны быть в евроблоке", - отметила политик.

Завершая ечь, фон дер Ляйен сослалась на Зенона Китийского, знаменитого древнегреческого стоика:Стоицизм учит нас не бояться вызовов, а встречать их с ясностью и решимостью". Председатель Еврокомиссии отметила, что именно так всегда поступал Кипр и именно это Европа должна делать сегодня.

Владимир Зеленский: окончание войны в Украине возможно в кипрский семестр

Во время председательства Кипра в Совете ЕС возможно прекращение войны в Украине, заявил в Никосии президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина, как и Кипр, заслуживает быть равноправным членом блока, и выразил надежду на то, что Кипр поможет движению его страны по пути евроинтегарции.

Зеленский вновь заявил о важности усиления санкций против России, напомнив, что сейчас идет подготовка нового пакета против "теневого флота" РФ.Украинский лидер отметил символические параллели между историей Украины и Кипра. "Для Украины это очень важный момент, как и для Кипра - государства-члена, которое, к сожалению, остается разделенным, но привержено прочному миру - и имеет полное право на европейское пространство", - заявил он.

Владимир Зеленский на церемонии открытия председательства на Кипре ΚΥΠΕ

Он отметил, что Кипр может быть меньше соседей по размеру, но имеет равный голос в европейских институтах: "Это многое говорит о том, чем на самом деле является Европа - каждая нация здесь имеет значение и каждая свободная страна в Европе заслуживает быть частью нашего общего европейского дома. Именно это делает Европу стабильной и мирной".

Президент Зеленский также выразил надежду на то, что во время председательства Кипра начнется реализация пакета помощи Украине в размере 90 миллиардов евро. Это финансирование, по его словам, укрепляет устойчивость страны, с ней и устойчивость всей Европы.

Он акцентировал тот факт, что сегодня переговоры о завершении войны в Украине вышли на новый уровень. "Мы работаем очень активно - Украина, наши европейские партнеры, Соединенные Штаты и все члены "Коалиции решительных" от Канады до Японии, от ЕС до Австралии. И вполне возможно - и мы искренне на это надеемся - что эта война закончится во время вашего председательства, - заявил Зеленский. - Конечно, только в том случае, если на агрессора будет оказано достаточное давление".

Пожелав Кипру успешного председательства, он выразил надежду, что "за эти месяцы Европа станет сильнее и что люди на всем нашем континенте почувствуют, что завтрашний день может быть безопаснее, стабильнее и лучше, чем сегодняшний".

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