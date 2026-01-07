Главнокомандующий армией Ирана предупредил, что Тегеран теперь гораздо более силен и подготовлен к любым атакам, пригрозив "решительным ответом" на любые действия, которые он сочтет нарушением суверенитета.
В среду глава армии Ирана пригрозил превентивными военными действиями в связи с "риторикой", направленной против страны. Предполагается, что это относится к угрозам президента США Дональда Трампа, который на прошлой неделе предупредил, что если Тегеран будет "жестоко убивать мирных демонстрантов", то Вашингтон "придет им на помощь".
Комментарии генерал-майора Амира Хатами прозвучали в тот момент, когда Тегеран пытается ответить на двойную угрозу, исходящую от Израиля и США, а также на протесты, вызванные ухудшением экономических условий, которые представляют собой прямой вызов его теократии.
Стремясь ослабить напряженность, правительство Ирана начало выплачивать эквивалент 6 евро в месяц для субсидирования растущих цен на продукты первой необходимости, такие как рис, мясо и макароны.
Владельцы магазинов предупреждают, что цены на основные товары, такие как растительное масло, могут вырасти в три раза под давлением обвала иранского риала и прекращения действия льготного субсидируемого курса доллара к риалу для импортеров и производителей.
"Более чем недельные протесты в Иране отражают не только ухудшение экономических условий, но и давний гнев по поводу репрессий правительства и политики режима, которые привели к глобальной изоляции Ирана", - говорится в сообщении базирующегося в Нью-Йорке аналитического центра Soufan Center.
Хатами, который возглавил армию после того, как Израиль убил нескольких высокопоставленных военачальников во время 12-дневного конфликта в июне, стал первым офицером регулярной армии за последние десятилетия, занявшим должность, долгое время контролируемую военизированным иранским Корпусом стражей исламской революции.
"Исламская Республика рассматривает усиление подобной риторики в отношении иранской нации как угрозу и не оставит ее продолжение без ответа", - заявил он, по сообщению государственного информационного агентства IRNA.
"Я могу с уверенностью сказать, что сегодня готовность вооруженных сил Ирана намного выше, чем до войны. Если враг совершит ошибку, он встретит более решительный ответ, и мы отрежем руку любому агрессору", - добавил он.
Иранские официальные лица, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, отреагировали на комментарии Трампа, которые приобрели еще большее значение после впечатляющей военной операции США, в результате которой в минувшие выходные был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро, давний союзник Тегерана.
Активисты и правозащитные группы утверждают, что на данный момент 36 человек погибли в столкновениях с силами безопасности во время массовых демонстраций, начавшихся в декабре и проходивших по крупнейшим городам страны, включая Тегеран и Исфахан.
Сообщения о применении властями смертоносной силы для подавления протестов и разгона митингов впервые появились на прошлой неделе, что побудило Трампа предупредить Тегеран о необходимости прекратить убийства мирных протестующих, иначе Вашингтон может дать отпор.
Протесты начались на фоне продолжающейся инфляции, превышающей 40%, что способствует стремительному росту цен на продукты питания, которые, по мнению аналитиков, превышают 72%.
Протестующие заявляют, что будут продолжать демонстрации до тех пор, пока их проблемы не будут решены.