В среду глава армии Ирана пригрозил превентивными военными действиями в связи с "риторикой", направленной против страны. Предполагается, что это относится к угрозам президента США Дональда Трампа, который на прошлой неделе предупредил, что если Тегеран будет "жестоко убивать мирных демонстрантов", то Вашингтон "придет им на помощь".

Комментарии генерал-майора Амира Хатами прозвучали в тот момент, когда Тегеран пытается ответить на двойную угрозу, исходящую от Израиля и США, а также на протесты, вызванные ухудшением экономических условий, которые представляют собой прямой вызов его теократии.

Стремясь ослабить напряженность, правительство Ирана начало выплачивать эквивалент 6 евро в месяц для субсидирования растущих цен на продукты первой необходимости, такие как рис, мясо и макароны.

Владельцы магазинов предупреждают, что цены на основные товары, такие как растительное масло, могут вырасти в три раза под давлением обвала иранского риала и прекращения действия льготного субсидируемого курса доллара к риалу для импортеров и производителей.

Глава армии Ирана генерал-майор Амир Хатами выступает перед студентами военной академии в Тегеране, Иран, среда, 7 января 2026 г. Masoud Nazari Mehrabi/AP

"Более чем недельные протесты в Иране отражают не только ухудшение экономических условий, но и давний гнев по поводу репрессий правительства и политики режима, которые привели к глобальной изоляции Ирана", - говорится в сообщении базирующегося в Нью-Йорке аналитического центра Soufan Center.

Хатами, который возглавил армию после того, как Израиль убил нескольких высокопоставленных военачальников во время 12-дневного конфликта в июне, стал первым офицером регулярной армии за последние десятилетия, занявшим должность, долгое время контролируемую военизированным иранским Корпусом стражей исламской революции.

"Исламская Республика рассматривает усиление подобной риторики в отношении иранской нации как угрозу и не оставит ее продолжение без ответа", - заявил он, по сообщению государственного информационного агентства IRNA.

"Я могу с уверенностью сказать, что сегодня готовность вооруженных сил Ирана намного выше, чем до войны. Если враг совершит ошибку, он встретит более решительный ответ, и мы отрежем руку любому агрессору", - добавил он.

Иранские официальные лица, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, отреагировали на комментарии Трампа, которые приобрели еще большее значение после впечатляющей военной операции США, в результате которой в минувшие выходные был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро, давний союзник Тегерана.

Активисты и правозащитные группы утверждают, что на данный момент 36 человек погибли в столкновениях с силами безопасности во время массовых демонстраций, начавшихся в декабре и проходивших по крупнейшим городам страны, включая Тегеран и Исфахан.

Люди идут вдоль закрытых магазинов во время протестов на главном базаре Тегерана, 6 января 2026 г. AP Photo

Сообщения о применении властями смертоносной силы для подавления протестов и разгона митингов впервые появились на прошлой неделе, что побудило Трампа предупредить Тегеран о необходимости прекратить убийства мирных протестующих, иначе Вашингтон может дать отпор.

Протесты начались на фоне продолжающейся инфляции, превышающей 40%, что способствует стремительному росту цен на продукты питания, которые, по мнению аналитиков, превышают 72%.

Протестующие заявляют, что будут продолжать демонстрации до тех пор, пока их проблемы не будут решены.