Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Глава армии Ирана угрожает превентивной атакой после угроз Трампа

Члены иранских военизированных сил "Басидж" маршируют во время парада сил в Тегеране, 10 января 2025 года.
Члены иранских военизированных сил "Басидж" маршируют во время парада сил в Тегеране, 10 января 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Malek Fouda
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Главнокомандующий армией Ирана предупредил, что Тегеран теперь гораздо более силен и подготовлен к любым атакам, пригрозив "решительным ответом" на любые действия, которые он сочтет нарушением суверенитета.

В среду глава армии Ирана пригрозил превентивными военными действиями в связи с "риторикой", направленной против страны. Предполагается, что это относится к угрозам президента США Дональда Трампа, который на прошлой неделе предупредил, что если Тегеран будет "жестоко убивать мирных демонстрантов", то Вашингтон "придет им на помощь".

Комментарии генерал-майора Амира Хатами прозвучали в тот момент, когда Тегеран пытается ответить на двойную угрозу, исходящую от Израиля и США, а также на протесты, вызванные ухудшением экономических условий, которые представляют собой прямой вызов его теократии.

Стремясь ослабить напряженность, правительство Ирана начало выплачивать эквивалент 6 евро в месяц для субсидирования растущих цен на продукты первой необходимости, такие как рис, мясо и макароны.

Владельцы магазинов предупреждают, что цены на основные товары, такие как растительное масло, могут вырасти в три раза под давлением обвала иранского риала и прекращения действия льготного субсидируемого курса доллара к риалу для импортеров и производителей.

Начальник армии Ирана генерал-майор Амир Хатами выступает перед студентами военной академии в Тегеране, Иран, среда, 7 января 2026 г.
Глава армии Ирана генерал-майор Амир Хатами выступает перед студентами военной академии в Тегеране, Иран, среда, 7 января 2026 г. Masoud Nazari Mehrabi/AP

"Более чем недельные протесты в Иране отражают не только ухудшение экономических условий, но и давний гнев по поводу репрессий правительства и политики режима, которые привели к глобальной изоляции Ирана", - говорится в сообщении базирующегося в Нью-Йорке аналитического центра Soufan Center.

Хатами, который возглавил армию после того, как Израиль убил нескольких высокопоставленных военачальников во время 12-дневного конфликта в июне, стал первым офицером регулярной армии за последние десятилетия, занявшим должность, долгое время контролируемую военизированным иранским Корпусом стражей исламской революции.

"Исламская Республика рассматривает усиление подобной риторики в отношении иранской нации как угрозу и не оставит ее продолжение без ответа", - заявил он, по сообщению государственного информационного агентства IRNA.

Related

"Я могу с уверенностью сказать, что сегодня готовность вооруженных сил Ирана намного выше, чем до войны. Если враг совершит ошибку, он встретит более решительный ответ, и мы отрежем руку любому агрессору", - добавил он.

Иранские официальные лица, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, отреагировали на комментарии Трампа, которые приобрели еще большее значение после впечатляющей военной операции США, в результате которой в минувшие выходные был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро, давний союзник Тегерана.

Активисты и правозащитные группы утверждают, что на данный момент 36 человек погибли в столкновениях с силами безопасности во время массовых демонстраций, начавшихся в декабре и проходивших по крупнейшим городам страны, включая Тегеран и Исфахан.

Люди идут вдоль закрытых магазинов во время протестов на главном базаре Тегерана, 6 января 2026 г.
Люди идут вдоль закрытых магазинов во время протестов на главном базаре Тегерана, 6 января 2026 г. AP Photo

Сообщения о применении властями смертоносной силы для подавления протестов и разгона митингов впервые появились на прошлой неделе, что побудило Трампа предупредить Тегеран о необходимости прекратить убийства мирных протестующих, иначе Вашингтон может дать отпор.

Протесты начались на фоне продолжающейся инфляции, превышающей 40%, что способствует стремительному росту цен на продукты питания, которые, по мнению аналитиков, превышают 72%.

Протестующие заявляют, что будут продолжать демонстрации до тех пор, пока их проблемы не будут решены.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Правозащитники: в Иране растет число погибших в протестах

Иран готовит заговор с целью убийства сирийского лидера аш-Шараа, предупреждает Израиль

Протесты охватили 27 провинций Ирана из 31