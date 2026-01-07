Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Футболки с изображениями Николаса Мадуро при задержании
No Comment

Видео. Венесуэльские мигранты в Перу продают футболки с изображением задержанного президента Мадуро

Последние обновления:

Перуанские уличные торговцы Кели Пераса и Хеанелис Торрес используют ИИ, чтобы создавать футболки с портретом президента Мадуро, помогая мигрантам из Венесуэлы сохранять связь с родиной.

В Перу живет большая венесуэльская диаспора, и в Лиме некоторые мигранты находят простые способы оставаться в курсе событий на родине. На уличном лотке Кели Пераса и Жанелис Торрес продают футболки с изображением президента Николаса Мадуро в образе задержанного. Для них это не столько мода, сколько эмоции и память.

Торрес делает изображения на компьютере с помощью искусственного интеллекта и говорит, что заранее подготовила несколько вариантов, ожидая роста политической напряженности.

Сейчас в Перу живут от 1,5 до 1,7 млн венесуэльцев, большинство из них в Лиме; многие работают неофициально в торговле и сфере услуг. Многие описывают повседневную жизнь как сочетание возможностей и напряжения. Продажа этих футболок приносит небольшой доход, но также помогает чувствовать себя ближе к Венесуэле, даже находясь за границей.

