Видео. США: стрельба с участием ICE в Миннеаполисе попала на видео

На кадрах видно хаос после того, как в среду была застрелена женщина-водитель: на месте собрались местные жители и вступили в перепалку с сотрудниками федеральных и местных правоохранительных органов. Свист, крики и ожесточенные перепалки напоминали сцены, наблюдавшиеся во время недавних иммиграционных рейдов в других крупных городах США.

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Министерство внутренней безопасности США заявило, что сотрудник открыл огонь в целях самообороны: по его утверждению, женщина использовала автомобиль как оружие. Губернатор Миннесоты Тим Уолц оспорил эту версию, призвав общественность не полагаться на то, что он назвал пропагандой, и пообещав полное и независимое расследование.

Американские СМИ сообщают, что на фоне ужесточения иммиграционного контроля в Миннеаполис перебрасывают около 2 000 федеральных агентов.