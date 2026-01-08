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Федеральные агенты с оружием жестом показывают людям отойти.
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Видео. США: стрельба с участием ICE в Миннеаполисе попала на видео

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Видео смертельной стрельбы в Миннеаполисе распространяются онлайн; власти США под огнем критики: агент ICE убил водителя на фоне ужесточения иммиграционной политики Трампа.

На кадрах видно хаос после того, как в среду была застрелена женщина-водитель: на месте собрались местные жители и вступили в перепалку с сотрудниками федеральных и местных правоохранительных органов. Свист, крики и ожесточенные перепалки напоминали сцены, наблюдавшиеся во время недавних иммиграционных рейдов в других крупных городах США.

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Министерство внутренней безопасности США заявило, что сотрудник открыл огонь в целях самообороны: по его утверждению, женщина использовала автомобиль как оружие. Губернатор Миннесоты Тим Уолц оспорил эту версию, призвав общественность не полагаться на то, что он назвал пропагандой, и пообещав полное и независимое расследование.

Американские СМИ сообщают, что на фоне ужесточения иммиграционного контроля в Миннеаполис перебрасывают около 2 000 федеральных агентов.

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