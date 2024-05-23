"Всё вокруг рушится": жители покидают Ибицу из-за массового туризма

By Graham Keeley

Жители Ибицы устали от чрезмерного туризма. Дорогая стоимость жилья, толпы приезжих и непроходящий шум вынудили многих переехать с острова. Кто-то летает на работу на самолёте, а кто-то - и вовсе живёт в машинах и домах на колёсах.

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Из-за чрезмерного туризма на Ибице островитяне лишены возможности жить нормальной жизнью. В этом убеждены местные активисты, готовясь к акции протеста, которая намечена на выходные.

По данным организации Prou Ibiza (в переводе с каталанского - "Хватит с Ибицы!"), медсестры и полицейские вынуждены жить в машинах и домах-фургонах, поскольку нормальное жильё им не по карману.

Одно из самых серьёзных последствий такого положения дел: на белом острове не хватает врачей и медперсонала, хирургические операции постоянно откладываются, процедуры лечения рака растянуты во времени.

Участники протестной кампании призывают власти принять меры с тем, чтобы ограничить туристический поток на один из самых популярных испанских курортов.

На пятницу запланирована манифестация у правительственных учреждений Ибицы. В субботу и воскресенье акции протеста пройдут также на Мальорке и Менорке.

"Мы не против туризма как такового"

Рафаэль Хименес, представитель организации Prou Ibiza, служит офицером в местной полиции. Раньше он жил на Ибице, но переехал оттуда в Арагон - на материковую часть Испании. Именно засилье туристов, по его словам, и вынудило его принять решение о переезде.

"Мы не против туризма как такового. Мы ничего не имеем против приезжих, которые уважают наш остров", - сказал он в интервью Euronews.

"Побочным эффектом массового туризма является то, что цены на жильё растут. Всем кажется, будто всё вокруг рушится. Растущему числу ресторанов требуется больше работников, но этим им нужно где-то жить, а на одно место здесь приходится по десять человек", - посетовал он.

Врачи и полицейские живут в фургонах

Хименес покинул средиземноморский остров, где прожил большую часть своей жизни, потому что, как он выразился сам_, "больше не мог выносить эту атмосферу"._

"У меня есть дом на Ибице. Но я не смог этого выносить. Мы ощущаем, что туризм захватывает общественные места. Это очень дорого обходится нам", - добавил он.

Люди летают на работу на самолёте

36-летняя Карла Андраде, учительница и мать, переехала в город Пальма на соседней Мальорке. Работая на Ибице, она летает туда и обратно каждый день, таким образом экономя на аренде жилья.

Нашей собеседнице приходится вставать в 6 утра, чтобы успеть на самолёт, совершая в общей сложности 40 перелётов в месяц.

"Я не могу позволить себе жить на Ибице, учитывая стоимость жилья", - пояснила она в интервью испанскому телеканалу Atena 3.

Иван Фидальго, представитель Гражданской гвардии Балеарских островов, говорит, что рост стоимости жилья наносит ущерб государственным службам.

"Ибицу продают как первоклассный курорт, но это не так, потому что здесь даже нет коммунальных служб из-за нехватки людей для работы в них", - сказал он журналистам Euronews.

Балеарские острова, которые в прошлом году посетили 17,8 миллиона туристов, - второе по популярности направление в Испании после Канарских островов.

Туризм там создает 200 000 рабочих мест и ежегодно приносит 16 миллиардов евро дохода, что составляет 45% валового внутреннего продукта островов.

Растущее недовольство массовым туризмом в Испании

Ибица - не первое место в Испании, которое испытывает на себе давление растущего числа туристов.

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На Тенерифе, одном из Канарских островов, местные жители, как говорят, вынуждены спать в машинах и даже пещерах, поскольку жильё скупают туроператоры.

В прибрежном городе Малага повсюдукрасуются наклейки с надписями: "проваливайте домой!" (a tu puta casa) и "вонючие туристы"" (apestando a turista).

Жители Менорки, жаловавшиеся на неподобающее и порой наглое поведение приезжих, добились того, что теперь остров можно посетить только в определённые часы.