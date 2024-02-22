Десятки туристических городов по всему миру теперь взимают плату за въезд. От уборки до установки солнечных батарей - вот как некоторые из них тратят полученные средства.

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В середине февраля Индонезия ввела туристический налог на популярном острове Бали. Теперь иностранным гостям придется заплатить эквивалент 9 евро за посещение курорта. Власти считают, что новый сбор поможет защитить природную среду и культуру Бали.

Индонезия не одинока в вопросе взимания платы за доступ к популярному месту. Так делают сегодня многие регионы. Вот как они тратят или собираются тратить туристические налоги.

Бали: охрана природы

Как сообщается на сайте правительства провинции Бали, новый туристический налог позволит "продолжить прогрессивные усилия и инновации, связанные с улучшением состояния природы и культуры острова". Он также "повысит качество услуг, безопасность и комфорт туристов за счет комплексного развития наземной, морской и воздушной инфраструктуры".

Власти собираются решать две основные для Бали проблемы: перегруженность дорог и утилизацию отходов. Лидеры индустрии туризма и гостеприимства острова призвали к проведению систематического аудита, чтобы обеспечить прозрачность расходования средств.

Стоит напомнить, что перед официальным введением налога на острове действовала система добровольных пожертвований. В итоге за короткий срок там собрали 92 тысячи евро.

Венеция: комфорт для туристов и горожан

Плата за въезд в Венецию, о которой долго спорили, наконец-то вступает в силу в пробном режиме весной 2024 года. Въезд в хрупкий город-лагуну будет стоить 5 евро в выходные и другие дни с апреля по середину июля, всего 29 дней в году.

Власти анонсировали портал, на котором все посетители Венеции должны зарегистрироваться по прибытии, включая тех, кто по тем или иным причинам может въехать бесплатно.Таким образом, местный совет определит, сколько людей будет в городе в тот или иной день, и скорректирует работу коммунальных служб, например, уборку мусора.

Помимо управления потоком посетителей, налог призван стимулировать туристов приезжать на больший срок, а также улучшить качество жизни горожан. Объявляя о введении платы за въезд в г ород,член местного совета по туризму Симоне Вентурини напомнил, что это не "инструмент для аккумулирования денег". По его словам, средства пойдут на оплату услуг, помогающих поддерживать комфортную обстановку в Венеции.

Venice’s long-debated entry fee will finally come into effect for a trial period in spring 2024. Rebe Adelaida

"Исторический центр должен убираться вручную без помощи техники, поэтому стоимость работ тут выше, чем в обычном городе", - говорит Габриэле Ваттоло, пресс-атташе туристического сектора муниципалитета Венеции. - Точно так же наши расходы на поддержание набережных и каналов выше, чем обошлось бы содержание обычных улиц".

Плата за въезд призвана увеличить доходы, которые поступают от уже введенного налога на "ночных" туристов (от €1 до €5 для постояльцев отелей и других туробъектов). Общий объем этих сборов в 2023 году составил €37 млн.

Поступающие средства идут не только на уборку и поддержание архитектурного наследия города, но и на финансирование ежегодных культурных мероприятий, в том числе знаменитого фестиваля Феста дель Реденторе.

Барселона: зеленые инициативы

В 2022 году городские власти объявили, что туристический налог в Барселоне будет увеличен в течение двух лет.

С 2012 года гости каталонской столицы должны платить как региональный турсбор, так и дополнительную общегородскую надбавку. С апреля 2023 года власти увеличили ее до 2,75 евро. Второе повышение произойдет в апреле этого года, надбавка вырастет до 3,25 евро.

Муниципалитет заявил, что полученные средства используются для развития городской инфраструктуры, включая улучшение дорог, автобусного сообщения и эскалаторов.

В конце 2023 года были представлены 8 новых проектов, которые финансируются за счет без малого 8 миллионов евро туристических сборов. Среди них - Viu la vela, инициатива, направленная на привлечение молодежи к занятиям парусным спортом. Она реализуется в рамках продвижения "голубой экономики" - экономической деятельности, связанной с водными просторами и морскими экосистемами.

Еще 4,93 миллиона евро будут направлены на развитие "голубого туризма", включая морские виды спорта.

In 2022, city authorities announced that Barcelona’s tourist tax would be increased over the next two years. Daniel Corneschi

В этом году власти заявили, что выделяют 100 миллионов евро из средств туристического налога на установку тепловых насосов и солнечных батарей в государственных школах. К 2029 году Барселона планирует оборудовать солнечными батареями 181 000 квадратных метров школьной территории.

"До сих пор мы тратили эти налоги на компенсацию воздействия туристов на город, включая уборку, безопасность и общественный транспорт", - заявил в интервью СМИ Жорди Валс, руководитель отдела Барселоны по развитию экономики и туризма.- Теперь мы решили сделать шаг вперед, направляя налог на финансирование общественных услуг с прицелом на охрану экологии".