Десятки туристических городов по всему миру теперь взимают плату за въезд. От уборки до установки солнечных батарей - вот как некоторые из них тратят полученные средства.
В середине февраля Индонезия ввела туристический налог на популярном острове Бали. Теперь иностранным гостям придется заплатить эквивалент 9 евро за посещение курорта. Власти считают, что новый сбор поможет защитить природную среду и культуру Бали.
Индонезия не одинока в вопросе взимания платы за доступ к популярному месту. Так делают сегодня многие регионы. Вот как они тратят или собираются тратить туристические налоги.
Бали: охрана природы
Как сообщается на сайте правительства провинции Бали, новый туристический налог позволит "продолжить прогрессивные усилия и инновации, связанные с улучшением состояния природы и культуры острова". Он также "повысит качество услуг, безопасность и комфорт туристов за счет комплексного развития наземной, морской и воздушной инфраструктуры".
Власти собираются решать две основные для Бали проблемы: перегруженность дорог и утилизацию отходов. Лидеры индустрии туризма и гостеприимства острова призвали к проведению систематического аудита, чтобы обеспечить прозрачность расходования средств.
Стоит напомнить, что перед официальным введением налога на острове действовала система добровольных пожертвований. В итоге за короткий срок там собрали 92 тысячи евро.
Венеция: комфорт для туристов и горожан
Плата за въезд в Венецию, о которой долго спорили, наконец-то вступает в силу в пробном режиме весной 2024 года. Въезд в хрупкий город-лагуну будет стоить 5 евро в выходные и другие дни с апреля по середину июля, всего 29 дней в году.
Власти анонсировали портал, на котором все посетители Венеции должны зарегистрироваться по прибытии, включая тех, кто по тем или иным причинам может въехать бесплатно.Таким образом, местный совет определит, сколько людей будет в городе в тот или иной день, и скорректирует работу коммунальных служб, например, уборку мусора.
Помимо управления потоком посетителей, налог призван стимулировать туристов приезжать на больший срок, а также улучшить качество жизни горожан. Объявляя о введении платы за въезд в г ород,член местного совета по туризму Симоне Вентурини напомнил, что это не "инструмент для аккумулирования денег". По его словам, средства пойдут на оплату услуг, помогающих поддерживать комфортную обстановку в Венеции.
"Исторический центр должен убираться вручную без помощи техники, поэтому стоимость работ тут выше, чем в обычном городе", - говорит Габриэле Ваттоло, пресс-атташе туристического сектора муниципалитета Венеции. - Точно так же наши расходы на поддержание набережных и каналов выше, чем обошлось бы содержание обычных улиц".
Плата за въезд призвана увеличить доходы, которые поступают от уже введенного налога на "ночных" туристов (от €1 до €5 для постояльцев отелей и других туробъектов). Общий объем этих сборов в 2023 году составил €37 млн.
Поступающие средства идут не только на уборку и поддержание архитектурного наследия города, но и на финансирование ежегодных культурных мероприятий, в том числе знаменитого фестиваля Феста дель Реденторе.
Барселона: зеленые инициативы
В 2022 году городские власти объявили, что туристический налог в Барселоне будет увеличен в течение двух лет.
С 2012 года гости каталонской столицы должны платить как региональный турсбор, так и дополнительную общегородскую надбавку. С апреля 2023 года власти увеличили ее до 2,75 евро. Второе повышение произойдет в апреле этого года, надбавка вырастет до 3,25 евро.
Муниципалитет заявил, что полученные средства используются для развития городской инфраструктуры, включая улучшение дорог, автобусного сообщения и эскалаторов.
В конце 2023 года были представлены 8 новых проектов, которые финансируются за счет без малого 8 миллионов евро туристических сборов. Среди них - Viu la vela, инициатива, направленная на привлечение молодежи к занятиям парусным спортом. Она реализуется в рамках продвижения "голубой экономики" - экономической деятельности, связанной с водными просторами и морскими экосистемами.
Еще 4,93 миллиона евро будут направлены на развитие "голубого туризма", включая морские виды спорта.
В этом году власти заявили, что выделяют 100 миллионов евро из средств туристического налога на установку тепловых насосов и солнечных батарей в государственных школах. К 2029 году Барселона планирует оборудовать солнечными батареями 181 000 квадратных метров школьной территории.
"До сих пор мы тратили эти налоги на компенсацию воздействия туристов на город, включая уборку, безопасность и общественный транспорт", - заявил в интервью СМИ Жорди Валс, руководитель отдела Барселоны по развитию экономики и туризма.- Теперь мы решили сделать шаг вперед, направляя налог на финансирование общественных услуг с прицелом на охрану экологии".