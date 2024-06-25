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Европейские выборы: консерваторы обошли либералов

Лидеры фракций Европарламента испанка Ираче Гарсия и француженка Валери Айер
Лидеры фракций Европарламента испанка Ираче Гарсия и француженка Валери Айер Авторское право European Union, 2024.
Авторское право European Union, 2024.
By Isabel Marques da Silva
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В Европарламенте ослабли позиции партии «Обновляя Европу». Этих либералов обогнали Европейские консерваторы и реформисты. При этом крепнет политический центр

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После выборов в Европарламент 6-9 июня расстановка политических сил продолжает меняться. Депутаты ищут единомышленников, создают и разрушают альянсы. В списке крупнейших фракций с третьей на четвертую строчку опустилась либеральная партия «Обновляя Европу». У неё будет всего 74 места, что почти на 30 меньше, чем в предыдущем составе законодательного органа. Либералов обогнали Европейские консерваторы и реформисты, которых будут представлять 83 депутата.

Во вторник француженка Валери Айер была переизбрана председателем группы «Обновляя Европу», несмотря на её плохие результаты во Франции:

Мы привлекательная группа. Мы продолжим расти. Наша политическая позиция делает нас незаменимыми. Без нас не будет большинства у Европейской народной партии. Ей нужно, чтобы мы сформировали большинство, социал-демократом нужно, чтобы мы его сформировали. И мы продолжим оставаться в центре проевропейского большинства.

А победила на выборах правоцентристская Европейская народная партия, получившая 189 мест. За ними следуют социал-демократы, 136. Председателем этой левоцентристской партии переизбрана испанка Иратче Гарсия. Она поддерживает продление на второй срок председателя Еврокомиссии христианского демократа из Германии Урсулы фон дер Ляйен. Кадровые назначения должны быть утверждены на встрече 27-ми глав государств и правительств в этот четверг, а затем одобрены Европарламентом.

Лидер социал-демократов Иратче Гарсия:

Подождем до четверга, чтобы увидеть, ратифицировал ли Совет ЕС наше соглашение. Если да, что мы приступим к работе прямо здесь. Нам важно показывать, что мы хотим сделки, но в то же время мы хотим обсудить политику. Это не может быть карт-бланш.

Официальное открытие Европейского парламента десятого созыва состоится на первом пленарном заседании в Страсбурге, которое начнется 16 июля. 720 депутатов выберут председателя. Свою кандидатуру уже представила нынешний спикер, мальтийский правоцентрист Роберта Метсола.

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