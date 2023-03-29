Самые дешевые и самые дорогие европейские курорты в 2023 году

По данным туроператоров и турагентов, спрос на отдых за границей в 2023 году близок к достижению допандемического уровня.

Но вместе с ростом числа бронирований растет и цена поездок.

Многие путешественники с трудом справляются с повышением цен, особенно с учетом увеличением стоимости жизни и высокой инфляции.

Королевская почта Великобритании выпустила свой ежегодный отчет Holiday Money Report, чтобы помочь любителям бюджетного отдыха сделать разумный выбор места для отпуска.

Вот три места в Европе для дешевого отдыха, а также европейская страна, которая является самым дорогим местом в мире.

Какие направления отдыха в Европе будут самыми дешевыми в 2023 году?

Отчет The Holiday Money Report ранжирует направления по всему миру с точки зрения доступности.

Плохая новость заключается в том, что цены на еду, напитки и другие туристические товары выросли на 80% курортов и городов по всему миру.

Положительной стороной является то, что рост курса стерлинга поможет увеличить бюджет на отдых в некоторых странах в этом году.

Несмотря на растущие расходы, Почта Великобритании обнаружила, что британцы отдают предпочтение поездкам за город, и только 27 процентов опрошенных рассчитывают сократить расходы на отпуск в этом году.

Многие, однако, говорят, что в этом году им придется начать экономить раньше, чтобы позволить себе поездку, а 43% выбирают отдых за границей, потому что он обходится дешевле, чем в Великобритании.

Чтобы определить самые дешевые направления в мире на 2023 год, авторы отчета сравнили стоимость восьми основных туристических товаров, включая кофе, пиво, солнцезащитный крем и обед из трех блюд.

При выборе британцами туристических направлений важную роль играет цена пива Canva

Турецкий Мармарис - одно из самых дешевых мест отдыха в Европе в 2023 году

Если вы хотите насладиться солнцем и морем за небольшие деньги, вас ждет Бирюзовое побережье Турции.

Мармарис, пляжный курорт с кобальтовой водой и блестящими пристанями для яхт, считается одним из самых дешевых мест отдыха в Европе.

В прошлом году он был на первом месте, но в 2023 году опустился на второе, несмотря на то, что турецкая лира стала дешевле.

Как и во многих других местах, цены с прошлого года выросли более чем в два раза из-за инфляции и 55-процентного повышения минимальной заработной платы в барах и ресторанах.

Тем не менее, кофе можно выпить за £1,45 (€1,65), бутылку пива - чуть меньше чем за £3 (€3,40), а обед из трех блюд на двоих, включая домашнее вино, обойдется примерно за £40 (€45,60).

В португальском регионе Алгарве самые дешевые кофе и вино

Если вы любите недорогие напитки, то португальский Алгарве предлагает лучшее соотношение цены и качества.

В отчете Holiday Money Report он занял место самого дешевого направления в Еврозоне, хотя с прошлого года цены выросли на треть.

Тем не менее на этом скалистом побережье с белыми фасадами домов самый дешевый кофе - 0,81 фунта (0,92 евро) и вино - 1,81 фунта (2,06 евро).

Солнечный Берег Болгарии - лучшее место с дешевой едой

На болгарском Солнечном Берегу, расположенном на Черном море, еда и напитки также доступны по приятной цене.

Песчаные пляжи Болгарии Canva

Чашка кофе на прибрежном курорте стоит всего 0,96 фунта стерлингов (1,09 евро), а бутылка пива - 1,91 фунта стерлингов (2,18 евро).

Солнечный Берег - самое дешевое место в Европе, где можно заказать ужин из трех блюд на двоих с вином - чуть более 36 фунтов стерлингов (41 евро). Это хорошая новость для путешественников, желающих попробовать местные морепродукты.

Не забудьте завершить ужин рюмкой ракии - болгарского бренди, сделанного из перебродивших фруктов.

Исландский Рейкьявик - самое дорогое место отдыха в 2023 году

Рейкьявик занимает последнее место в мировом рейтинге.

Столица Исландии с поразительной современной архитектурой и геотермальными бассейнами является одним из самых дорогих мест в Европе, где можно поесть и выпить.

Отдых в Исландии не всем по карману Canva

В Рейкьявике развивается крафтовое пивоварение и кипит ночная жизнь, но вечерний отдых может сильно ударить по вашему кошельку - бутылка пива или бокал вина обойдутся вам почти в 9 фунтов стерлингов (10,25 евро).

Если вы хотите поесть, будьте готовы к тому, что счет за ужин из трех блюд на двоих с домашним вином составит около £136 (€156).