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Под солнцем Тосканы: Этот итальянский регион заплатит вам 30 000 евро за переезд

Желающие могут получить от 10 000 до 30 000 евро на покупку дома в городе в горах.
Желающие могут получить от 10 000 до 30 000 евро на покупку дома в городе в горах. Авторское право Rowan Heuvel
Авторское право Rowan Heuvel
By Rebecca Ann Hughes
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Желающие могут получить от 10 000 до 30 000 евро на покупку дома в городе в горах.

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Покупка дома в Италии входит в список желаний многих людей, но недвижимость там, как известно, стоит недешево.

Однако если действовать быстро, новое предложение может превратить мечту в реальность.

Региональные власти Тосканы объявили, что будут выплачивать до 30 000 евро за переезд в горные городки с сокращающимся населением.

Как получить 30 000 евро за переезд в Тоскану

В Италии в небольших городках и деревнях в сельской местности наблюдается демографический кризис, поскольку жители переезжают в крупные города в поисках более высокооплачиваемой работы.

В последнее время местные советы предлагают различные решения для увеличения числа жителей, в том числе продажу недвижимости всего за 1 евро.

В Тоскане власти решили платить за то, что люди поселяются в проблемных районах.

По новой схеме, получившей название "Жильё в горах 2024", заявители получат от 10 000 до 30 000 евро на покупку дома.

Однако он должен находиться в горном городке с населением менее 5 000 человек. Их в Тоскане - 119.

Кроме того, финансовый вклад от региона не может превышать 50 процентов от стоимости покупки и ремонта недвижимости.

Тосканские горы - это "территории уникальной красоты с деревнями, которые, увы, страдают от депопуляции", - говорит Стефания Саккарди, вице-президент Тосканы.

По ее словам, решение жить в одной из этих коммун - "это вызов, возможность для молодых людей и шанс начать новую жизнь".

Кто имеет право на получение гранта?

Условия, касающиеся того, кто имеет право подать заявку на получение гранта, строгие.

Претенденты должны быть гражданами Италии, другого государства Евросоюза или не входящих в ЕС стран, но обладающих видом на жительство сроком не менее 10 лет.

Они должны быть зарегистрированы как жители итальянского города или поселка, но проживать не в горной местности (по классификации Национального института статистики Италии).

Подать заявку можно на официальном сайте региона Тоскана до 27 июля.

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