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Джулиан Ассанж на свободе

Джулиан Ассанж, архивное фото
Джулиан Ассанж, архивное фото Авторское право Kirsty Wigglesworth/AP2011
Авторское право Kirsty Wigglesworth/AP2011
By euronews
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Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш и вылетел в Австралию. Как сообщается, он пошел на сделку с властями США.

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Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы строгого режима Белмарш и доставили в аэропорт, откуда он вылетел в Австралию. Об этом сообщила основанная им компания WikiLeaks в соцсети Х.

"Джулиан Ассанж свободен. Он покинул тюрьму ... утром 24 июня, проведя там 1901 день. Высокий суд Лондона освободил его под залог и отпустил во второй половине дня в аэропорту Станстед, где он сел на самолет и вылетел из Великобритании", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Ассанж добился сделки с властями США. Он признает вину по единственному обвинению, а именно, в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. В ответ на это он будет приговорен к уже отбытым в британской тюрьме 62 месяцам заключения, что позволит ему остаться на свободе. Ожидается, что он предстанет перед судом на Сайпане, тихоокеанской территории США, утром в среду.

Обвинения США против Ассанжа связаны с одной из крупнейших утечек секретной информации в американской истории. По данным следствия, с конца 2009 года Ассанж вступил в сговор с Челси Мэннинг, аналитиком военной разведки и активисткой, для публикации на WikiLeaks десятков тысяч отчетов о войне в Афганистане, боевых действиях в Ираке и данные о заключенных в тюрьме Гуантанамо на Кубе. По совокупности статей ему грозило до 175 лет лишения свободы.

Ассанж с апреля 2019 года находился в британской тюрьме Белмарш, откуда оспаривал экстрадицию в США. До этого он ещё 7 лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, который предоставил ему политическое убежище.

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