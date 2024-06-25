By Euronews

Несмотря на сообщение о заключении сделки, решение не станет официальным до тех пор, пока лидеры 27 стран не соберутся на саммит в конце этой недели

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Шесть лидеров Европейского союза, выступающих после июньских выборов в качестве представителей основных центристских партий, заключили предварительное соглашение о распределении высших в блоке должностей.

Об этом впервые сообщило немецкое информационное агентство DPA, а затем подтвердили Euronews дипломатические источники.

Ранее была объявлена тройка кандидатов: немка Урсула фон дер Ляйен - на пост председателя Еврокомиссии, португалец Антониу Кошта - на пост председателя Совета ЕС и Кайя Каллас из Эстонии на пост Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности.

Эта группа была составлена на прошлой неделе во время неформальной встречи глав государства и правительств, но окончательно её согласовали на встрече Дональд Туск из Польши, Кириакос Мицотакис из Греции, Олаф Шольц из Германии, Педро Санчес из Испании, Эммануэль Макрон из Франции и Марк Рютте из Нидерландов.

Выбор высших должностей должен быть утвержден всеми 27 лидерами на важнейшем саммите в конце этой недели, в ходе которого они также утвердят стратегическую повестку дня на следующие пять лет.