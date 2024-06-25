EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Featured
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Срочная новость. Фон дер Ляйен, Кошта и Каллас получили высшие должности в ЕС

Урсула фон дер Ляйен и Кайя Каллас были выбраны на высшие должности в ЕС.
Урсула фон дер Ляйен и Кайя Каллас были выбраны на высшие должности в ЕС. Авторское право European Union.
Авторское право European Union.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Несмотря на сообщение о заключении сделки, решение не станет официальным до тех пор, пока лидеры 27 стран не соберутся на саммит в конце этой недели

РЕКЛАМА

Шесть лидеров Европейского союза, выступающих после июньских выборов в качестве представителей основных центристских партий, заключили предварительное соглашение о распределении высших в блоке должностей.

Об этом впервые сообщило немецкое информационное агентство DPA, а затем подтвердили Euronews дипломатические источники.

Ранее была объявлена тройка кандидатов: немка Урсула фон дер Ляйен - на пост председателя Еврокомиссии, португалец Антониу Кошта - на пост председателя Совета ЕС и Кайя Каллас из Эстонии на пост Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности.

Эта группа была составлена на прошлой неделе во время неформальной встречи глав государства и правительств, но окончательно её согласовали на встрече Дональд Туск из Польши, Кириакос Мицотакис из Греции, Олаф Шольц из Германии, Педро Санчес из Испании, Эммануэль Макрон из Франции и Марк Рютте из Нидерландов.

Выбор высших должностей должен быть утвержден всеми 27 лидерами на важнейшем саммите в конце этой недели, в ходе которого они также утвердят стратегическую повестку дня на следующие пять лет.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Анализ: Почему Орбан, Мелони и Фиала недовольны распределением высоких постов в ЕС

Урсула фон дер Ляйен: "Центр держится"

Кошта - социалист, которому сопутствует удача

Эстония Еврокомиссия Антониу Кошта Выборы в Европейский парламент 2024 Урсула фон дер Ляйен