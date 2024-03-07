The Destination Dupe - горячий туристический тренд

By Лив Страуд

The Destination Dupe - тенденция на предложение менее известных туристических направлений вместо переполненных - завоёвывает популярность в Европе. Репортаж с Берлинской турстической ярмарки IBM

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Афинский Акрополь ввел ограничение на ежедневное число посетителей в 20 000 человек, его примеру следуют и другие места туристического паломничества. В связи с этим новая тенденция зародилась в индустрии путешествий по всей Европе. Названная The Destination Dupe, это тенденция на предложение неизведанных направлений вместо переполненных горячих точек - Санторини вместо Туниса, Пула вместо Рима, Любляна вместо Венеции.

Ольга Кефалогианни, министр туризма Греции:

"Очень важно облегчить давление на определенные направления, продвигая предложения на другие направления, которые не так хорошо известны на международном уровне".

Число путешественников возвращается к допандемическому уровню, и туристическая отрасль приветствует сокращение потока посетителей, нарушающего жизнь местного населения, способствующего повышению арендной платы и загрязнению окружающей среды.

Ребекка Бизьяк, руководитель офиса Германии и Швейцарии Словенского совета по туризму:

"На самом деле в Словении даже нет массового туризма. Кроме того, у нас нет крупного курорта или чего-то в этом роде".

Такие направления, как Венеция и Амстердам повышают туристические налоги в попытке сократить чрезмерную посещаемость. Исландия также собирается ввести налог, призванный помочь стране стать углеродно-нейтральной до 2040 года.

Мохамед Моэз Белхассин, министр туризма Туниса:

"Это правда, что в определенные моменты Тунис мог восприниматься как направление массового туризма. Но теперь, основанный на этой модели или имидже, он, конечно, был улучшен благодаря работе и усилиям всех заинтересованных тунисской туристической экосистеме сторон".

Франция планирует запустить кампанию стоимостью в 1 млн евро, поощряющую туристов посещать неизвестные места по всей стране, а не те 20% территории , на которых сосредоточено 80% всех посещений.

Лив Страуд, Euronews:

"Диверсификация направлений выгодна не только жителям переполненных и неизведанных мест, но также может помочь окружающей среде. С ростом цен на авиабилеты туристы приветствуют эту новую тенденцию путешествий, которая может помочь им отправиться в путь за меньшие деньги".